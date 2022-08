Des images montrent un moment dramatique Les frappes aériennes israéliennes bombardent une maison de Gaza | Nouvelles du monde

Une vidéo en gros plan montre le moment dramatique où une frappe aérienne israélienne s’est abattue sur une maison à Gaza samedi, alors que la campagne d’Israël contre le militant Jihad islamique palestinien (JIP) s’est prolongée dans une deuxième journée samedi.

Des avions de combat israéliens ont largué deux bombes sur la maison d’un membre du Jihad islamique, après avoir donné un avertissement aux habitants.

La dernière flambée de tensions a commencé vendredi par une attaque surprise de l’armée israélienne, qui a tué un haut commandant du JIP, mettant fin à plus d’un an de calme relatif.

Des militants palestiniens ont riposté en tirant au moins 200 roquettes sur Israël – la plupart d’entre eux ont été interceptés, déclenchant de multiples sirènes de raids aériens et envoyant des gens courir vers des abris anti-bombes. Aucune victime grave n’a été signalée, a indiqué le service d’ambulance israélien.

La police israélienne inspecte un véhicule qui a été endommagé suite à une attaque à la roquette depuis Gaza vers Israël à Ashkelon samedi





Le ministère palestinien de la Santé à Gaza a déclaré que 15 personnes avaient perdu la vie lors de la dernière série de combats, dont une fillette de cinq ans et une femme de 79 ans. Il a indiqué que 140 civils avaient été blessés et les Nations Unies ont signalé que 31 familles à Gaza se sont retrouvées sans abri.

La coordinatrice humanitaire de l’ONU dans le territoire palestinien occupé, Lynn Hastings, a déclaré que la situation humanitaire à Gaza “est déjà désastreuse et ne peut qu’empirer avec cette récente escalade”.

“Les hostilités doivent cesser pour éviter davantage de morts et de blessés parmi les civils à Gaza et en Israël”, a-t-elle déclaré, exhortant les deux parties à respecter les principes du droit international humanitaire.

Israël a arrêté le transport prévu de carburant vers Gaza peu de temps avant qu’il ne frappe vendredi, paralysant le territoire

seule centrale électrique et en réduisant l’électricité à environ huit heures par jour.

Mme Hastings a déclaré que les installations de services telles que les hôpitaux, les écoles, les entrepôts et les abris désignés pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays risquaient de ne pas pouvoir fonctionner.

Elle a appelé les autorités israéliennes et les groupes armés palestiniens à autoriser l’ONU et le personnel humanitaire associé à traverser les frontières en toute sécurité afin d’apporter du carburant, de la nourriture et des fournitures médicales.

“Nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties pour garantir que les besoins humanitaires sont satisfaits”, a-t-elle déclaré.

Des pourparlers intensifs pour calmer la situation

Les combats surviennent après des jours de tensions suite à l’arrestation d’un haut responsable du Jihad islamique en Cisjordanie occupée lundi, suscitant des menaces de représailles de la part du groupe.

Israël avaient fermé des routes autour Gaza plus tôt cette semaine et a envoyé des renforts à la frontière, en prévision de représailles.

L’Egypte a déclaré qu’elle était engagée dans des pourparlers intensifs pour calmer la situation, et une nouvelle escalade dépendrait en grande partie de la décision du Hamas, le groupe militant islamique qui contrôle Gaza, de se joindre aux combats.

Le JIP est plus petit que le Hamas mais partage une idéologie similaire, les deux groupes s’opposant à la présence d’Israël.

Une délégation du renseignement égyptien dirigée par le général de division Ahmed Abdelkhaliq est arrivée en Israël samedi et se rendra à Gaza pour des pourparlers de médiation, ont déclaré à Reuters deux sources de sécurité égyptiennes.

Le Jihad islamique a signalé qu’aucun cessez-le-feu n’était imminent. “Le temps est maintenant à la résistance, pas à une trêve”, a déclaré un responsable du groupe

L’Autorité palestinienne soutenue par l’Occident a condamné les attaques d’Israël, tandis que l’ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a déclaré sur Twitter qu'”Israël a le droit de se protéger”.