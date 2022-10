Des images montrent un groupe d’orques tuant un grand requin blanc et dévorant son foie

Comme ça arrive6h30Des images montrent un groupe d’orques tuant un grand requin blanc et dévorant son foie

Les grands requins blancs ne peuvent plus prétendre au titre de prédateur supérieur – du moins pas au large des côtes de l’Afrique du Sud.

De nouvelles images de drones et d’hélicoptères montrent un groupe d’orques poursuivant impitoyablement un grand requin blanc à Mossel Bay avant de le tuer. La vidéo macabre culmine avec l’un des épaulards engloutissant un gros morceau de foie de requin.

Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que les épaulards chassent les requins au large des côtes sud-africaines et les chassent de leur habitat naturel. Maintenant, ils ont des “preuves irréfutables”, déclare la biologiste des requins Alison Towner.

“Quand j’ai vu les images, bien sûr, cela a tout confirmé”, a déclaré Towner, doctorant à l’Université de Rhodes en Afrique du Sud. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“Et aussi obsédant que de voir le comportement, on ne peut s’empêcher d’être impressionné par cela également. C’est vraiment un tout nouveau morceau d’histoire naturelle à observer.”

Towner est le co-auteur d’un nouvel article analysant les images, qui a été publié cette semaine dans la revue Ecology .

REGARDER | Les épaulards tuent un grand requin blanc :

Towner dit qu’il y a de plus en plus de preuves que des orques chassent de grands blancs au large de l’Afrique du Sud depuis 2017.

“Nous avons eu des carcasses qui ont été lavées, éventrées, des foies manquants. Nous avons eu des observations d’orques dans la région, [followed by] disparitions du requin blanc », a-t-elle déclaré.

Non seulement les nouvelles images lui donnent les preuves irréfutables qu’elle recherchait, mais elles permettent aux scientifiques d’observer exactement comment la chasse s’est déroulée.

La vidéo – une compilation de séquences d’hélicoptères et de drones de la même chasse le 16 mai – montre cinq orques travaillant ensemble pour tuer un requin.

Alors qu’une orque se concentre sur sa proie, au lieu de fuir, le requin nage en cercles serrés, imitant une technique invasive que les tortues et les phoques utilisent lorsqu’ils tentent d’échapper aux grands blancs.

C’est un mouvement qui fonctionne parfois pour la proie d’un requin – mais cela n’a pas aidé ce grand blanc à échapper à ses chasseurs. C’est parce que les orques, contrairement aux grands blancs, chassent en meute.

“Je me réfère toujours aux orques comme étant comme les loups de l’océan”, a déclaré Towner. “Ils ont en quelque sorte l’avantage là-dessus parce que, vous savez, ils sont coordonnés et ils ont un travail d’équipe, alors que les requins blancs sont seuls. Ils sont pris par surprise et ils sont fondamentalement juste paniqué.”

Alison Towner, biologiste spécialiste des requins, étudie une carcasse de grand requin blanc mutilée qui s’est échouée en Afrique du Sud. Elle soupçonne depuis longtemps que les orques sont derrière ces meurtres de requins, et maintenant elle a une preuve vidéo. (Hennie Otto/Dyr Island Conservation Trust/Marine Dynamics)

Ce n’est pas facile de faire paniquer un grand requin blanc. Mais il y a une raison pour laquelle les orques sont appelées épaulards – même s’ils sont, en fait, des dauphins.

“À quoi tout le monde associe-t-il une orque, en général ? Nous pensons tous à Sauvez Willy, droit? Ou Sea World ? Et nous pensons mignon et câlin, et évidemment très charismatique”, a déclaré Towner.

Mais les orques, comme les grands blancs, sont considérées comme des prédateurs au sommet de l’océan.

“Ce sont des chasseurs prolifiques. Ils sont extrêmement efficaces. Ils sont plutôt sauvages en fait, parce qu’ils sont si bons dans ce qu’ils font”, a-t-elle déclaré.

“Les requins blancs ont ce rôle de prédateur au sommet, et ils sont assez redoutés. Mais maintenant, ils ont définitivement été renversés du piédestal supérieur ici.”

Un grand requin blanc nage dans Shark Alley près de Dyer Island à Gansbaai, en Afrique du Sud. Les créatures marines mortelles, semble-t-il, ne sont plus le principal prédateur de cette partie de l’océan. (Ryan Pierse/Getty Images)

Josh D. McInnes, chercheur sur les mammifères marins à l’Université de la Colombie-Britannique qui a étudié les orques chassant les grands mammifères, explique qu’il existe un certain nombre de raisons possibles pour lesquelles les orques ciblent les requins.

“Les épaulards peuvent tuer des requins blancs en raison de la concurrence pour les ressources, du risque perçu pour les jeunes veaux dans un groupe ou pour la nourriture”, a-t-il déclaré à CBC Radio dans un e-mail.

“Le foie des requins est riche en nutriments et en huile, et constitue une grande partie de l’anatomie du requin. Il serait logique que les épaulards se nourrissent de cet organe.”

Jenny L. Atkinson, directrice exécutive du Whale Museum à Washington, dit que bien que cette séquence soit nouvelle, le comportement ne l’est probablement pas.

Il y a eu des rapports d’orques tuant de grands blancs en Californie depuis la fin des années 90. Et une étude de 2109 a révélé que lorsque les orques apparaissent dans les eaux infestées de requins, les grands blancs s’enfuient.

“Avec plus de personnes qui regardent et des vidéos plus accessibles, nous allons documenter davantage de comportements qui nous semblent nouveaux ou uniques – mais ce n’est probablement pas nouveau pour eux”, a déclaré Atkinson dans un e-mail.

Chasser les requins

Towner dit que la chasse filmée fait partie d’un schéma plus large. En fait, elle et ses collègues soupçonnent que trois autres requins ont été tués par ce même groupe d’orques ce jour-là.

Et ils croient que tout a commencé avec deux orques connues sous le nom de bâbord et tribord – dont la dernière est apparue dans les images en train de grignoter le foie du requin.

Bâbord et Tribord sont deux orques soupçonnés d’avoir chassé de grands requins blancs au large des côtes de l’Afrique du Sud. (Alison Knock/Parcs nationaux d’Afrique du Sud)

Le duo meurtrier, a déclaré Towner, semble avoir transmis ses techniques de chasse aux requins à d’autres orques. Et les requins réagissent, a-t-elle dit, en sortant de l’esquive.

Après le tournage de la vidéo, aucun grand blanc n’a été vu dans la région pendant 45 jours. Ils ont commencé à réapparaître en été, mais une autre carcasse mutilée de grand requin blanc s’est échouée.

“Depuis lors, il n’y a plus eu de requins blancs à Mossel Bay”, a-t-elle déclaré.

Towner dit qu’elle s’inquiète de ce que cela signifiera finalement pour l’avenir de la population de grands requins blancs d’Afrique du Sud et de ce que leur perte signifiera pour l’écosystème dans son ensemble.

La côte sud-africaine, dit-elle, est le lieu d’alimentation naturel des requins. Et on ne sait pas où les requins en fuite se sont réfugiés.

« Combien de fois cela peut-il se produire avant que toute la population ne soit déplacée ? » dit-elle. “Il est vraiment difficile de prédire ce qui va se passer.”