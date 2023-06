Des images montrent un cycliste de 15 ans suivi par une voiture de police quelques instants avant d’être tué lors d’une poursuite policière à Salford

C’est le moment où la police poursuit un jeune de 15 ans sur un scooter électrique quelques instants avant qu’il ne soit tué.

Saul Cookson est décédé jeudi lorsque son vélo électrique Sur-Ron a percuté une ambulance à Salford.

Saul Cookson, 15 ans, est décédé jeudi après avoir été poursuivi par la police à travers Salford alors qu’il était sur son vélo électrique

Saul roule sur son vélo électrique dans Fitzwarren Street jeudi

La vidéo montre l’adolescent poursuivi par une voiture d’escouade BMW X5 dans la rue Fitzwarren à 14 h 01

Une carte retrace les derniers instants de Saul avant son accident mortel avec une ambulance

L’adolescent, décrit comme « le plus gentil, le plus gentil de tous les temps » par sa mère, avait été poursuivi par une voiture d’escouade BMW X5 dans Fitzwarren Street à 14h01.

Traînant Saul d’environ quatre secondes et roulant à vitesse moyenne, la voiture de police a ensuite suivi l’adolescent sur Lower Seedley Road.

Saul a ensuite traversé des bornes au bout de la rue, empêchant la police de le suivre plus loin.

Mais quelques instants plus tard, après avoir émergé sur Langworth Road, il est entré en collision avec une ambulance et est décédé sur les lieux.

Des images horribles du site de l’accident montraient une ambulance avec un pare-brise brisé alors que les flics enquêtaient sur un vélo électrique écrasé qui gisait sur un trottoir.

Après la mort de son fils, dévastée, Emma Frendo a déclaré: « Saul était un fils, un frère, un petit-fils et un neveu très aimés, aimé de tous ceux qui l’ont rencontré.

« Il était le garçon le plus doux et le plus gentil de tous les temps, et il avait toujours le plus grand sourire contagieux et était plein d’amour. »

La sœur de Saül a également rendu hommage à sa « meilleure amie » qui a été emmenée par un « monde cruel ».

Elle a écrit sur Instagram: « Sérieusement, je n’arrive pas à croire que je tape ceci en ce moment. Je suis à court de mots et je ne sais pas quoi dire.

« Tellement fou comment c’est arrivé. En un clin d’œil, il était parti. Il était bien trop jeune et n’aurait pas dû partir à 15 ans.

« Il était sérieusement mon meilleur ami et frère en un. Même s’il m’a ennuyé, nous avons eu les meilleurs souvenirs et nous ne les oublierons jamais.

« Je suis si fier de t’appeler MON frère et tu seras toujours dans ma tête et à mes côtés.

« Un monde si cruel et à quelle vitesse c’est arrivé, je parlais littéralement à ma mère et c’est arrivé en un clin d’œil après tous les bons souvenirs et j’aurais aimé pouvoir en faire plus, mais ils sont toujours dans mon cœur.

« Repose toi bien Saul. »

La police du Grand Manchester a déclaré que l’incident avait été renvoyé au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC).

Des images horribles montrent que Saul est entré en collision avec une ambulance et est décédé sur les lieux Crédit : MEN Media

Des images du site de l’accident montraient des flics enquêtant sur un vélo électrique écrasé qui gisait sur un trottoir Crédit : MEN Media