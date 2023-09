Des images montrent le numéro un mondial Scottie Scheffler en larmes après l’humiliante défaite 9&7 à la Ryder Cup

Scottie Scheffler a eu du mal à retenir ses larmes après une défaite humiliante lors de la deuxième journée de la Ryder Cup.

La star de l’équipe américaine et numéro un mondial s’est associée à Brooks Koepka pour affronter Ludvig Aberg et Viktor Hovland dans les quatuors du matin, mais a subi une défaite record de 9&7.

2 Scheffler n’a pas pu cacher ses émotions après sa défaite à la Ryder Cup Crédit : Sky Sports

2 Lui et Brooks Koepka ont subi une défaite humiliante 9&7 Crédit : Sky Sports

La paire américaine s’est retrouvée à cinq au-dessus du par pour les trois premiers trous, ce qui leur a donné une montagne à gravir dans les 15 derniers trous.

Malheureusement pour eux, ils n’y sont pas parvenus et se sont effondrés sous la pression lors d’une autre séance désastreuse pour l’équipe américaine.

La défaite 9&7 est un record pour la Ryder Cup, le précédent record étant de 7&6, qui s’est produit à trois reprises après avoir été établi pour la première fois en 1979.

Scheffler n’a pas l’habitude d’être du côté des perdants, le numéro un mondial étant l’une des principales attractions de la compétition.

En conséquence, la défaite est devenue trop lourde pour lui, le joueur de 27 ans étant consolé alors qu’il pleurait après la défaite.

La défaite subie par Scheffler et Koepka n’était que la dernière d’un tournoi désastreux jusqu’à présent pour l’équipe américaine.

Après la séance du matin de samedi, l’équipe Europe détient une avance de 9,5 à 2,5 sur les Américains.

L’Europe doit atteindre 14,5 pour remporter la Ryder Cup, ce qui semble de plus en plus probable avec une séance à quatre balles et les simples de dimanche à jouer.

« Hier soir, nous avons parlé d’apprécier ce que nous avons fait hier, mais de ne montrer aucune pitié aujourd’hui et la façon dont Ludvig et Viktor ont commencé a donné le ton », a déclaré Rory McIlroy.

