Des images montrent l’adolescente iranienne Nika Shikarami chantant et dansant avant d’être tuée par la police

De nouvelles images montrent l’adolescente iranienne Nika Shakarami chantant et dansant devant une foule avant sa mort présumée aux mains du régime islamiste.

Shakarami, 17 ans, a d’abord disparu alors qu’elle manifestait à Téhéran le 20 septembre. Elle aurait brûlé son foulard et aurait ensuite été suivie par des forces de l’ordre du régime iranien. Sa mère a accusé la police d’avoir assassiné sa fille la semaine dernière, affirmant que ses blessures ne correspondaient pas au récit de la police selon lequel elle était tombée d’un immeuble.

Shakarami fait partie des centaines de personnes qui auraient été tuées dans la répression iranienne contre les manifestations des droits de l’homme à travers le pays. Les manifestations ont éclaté pour la première fois après la mort en garde à vue de Mahsa Amini, qui a été arrêtée pour avoir porté un hijab de manière inappropriée.

“Des femmes comme Mahsa et Nika sont devenues les visages et les hashtags de ce mouvement parce que leurs morts froides et violentes illustrent clairement la brutalité de ce régime contre tous ses électeurs, mais soulignent également à quel point ce régime est obsédé par le contrôle et la répression des jeunes femmes qui sont ne demandant que leurs libertés fondamentales », a déclaré Lisa Daftari, rédactrice en chef de Foreign Desk, à Fox News Digital.

Les autorités iraniennes ont cherché à dissimuler la nouvelle de la mort de Shakamari pendant neuf jours. La police a finalement retiré son corps d’une morgue et l’a enterré dans une zone rurale contre la volonté de sa famille.

Les affirmations de l’Iran concernant Shakamari font écho à sa tentative de nier également la responsabilité de la mort d’Amini. Amini a été libérée de sa garde à vue dans le coma et est rapidement décédée dans un hôpital, et la police a affirmé qu’elle était simplement tombée pendant sa garde à vue.

Des foules à travers le pays ont scandé “Mort à Khamenei!” et “Mort au dictateur!” faisant référence au chef suprême de l’Iran.

Le guide suprême Ali Khamenei a condamné les manifestations comme des “émeutes” et a blâmé les États-Unis et Israël pour avoir incité les troubles.

Le groupe de surveillance Iran Human Rights déclare que le régime de Khamenei a tué au moins 185 manifestants dans sa répression. La police a également coupé l’accès à Internet dans de nombreuses villes, ce qui rend difficile l’estimation des victimes.

Les manifestants ont incendié le poste de police et même tué des forces de l’ordre pro-gouvernementales alors qu’ils exigeaient la fin du régime islamiste.

