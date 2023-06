Julianna Pena espérait obtenir un combat de trilogie avec Amanda Nunes et est restée furieuse lorsque sa rivale a pris sa retraite à l’UFC 289.

« The Venezuelan Vixen » devait affronter Nunes pour la troisième fois à Vancouver samedi soir, mais elle s’est retirée en raison d’une blessure et a été remplacée par Irene Alanda.

5 Nunes avait l’air impeccable dans sa victoire à l’UFC 289 Crédit : Getty

Nunes, qui détient les titres UFC chez les poids plume et les poids coq, a dominé son adversaire de remplacement sur cinq rounds pour remporter une victoire par décision unanime déséquilibrée.

Après avoir défendu son titre de 135 livres, « The Lioness » a révélé lors de son entretien d’après-combat avec la légende de l’UFC Daniel Cormier qu’elle se retirait du MMA.

« Et encore, pour toujours ! Double champion à vie, double champion pour toujours », a déclaré Nunes.

« Ce soir est une nuit parfaite pour prendre sa retraite et vivre heureux pour toujours. Ma mère me demande d’arrêter de faire ça depuis si longtemps qu’elle n’en peut plus.

« J’ai décidé tout de suite que je devais passer plus de temps avec ma famille au Brésil. Je les ai quittés il y a si longtemps pour poursuivre ce voyage. »

La décision de prendre sa retraite de Nunes a été accueillie avec un mélange de déception et de compréhension de la part des fans de combat, mais un spectateur au bord de la cage a été fulminé par son annonce.

Pena a marqué le plus grand bouleversement de l’histoire du MMA lorsqu’elle a soumis Nunes en deux tours à l’UFC 269 en décembre 2021.

Cependant, elle a été battue par Nunes en 25 minutes lorsqu’ils se sont affrontés pour l’or des poids coq à l’UFC 277 en juillet dernier.

5 « La Lionne » a décidé de quitter le MMA Crédit : UFC/BT SPORT

5 Pena était assise au bord de la cage dans l’espoir d’organiser une trilogie avec Nunes Crédit : Getty

Au départ, les frustrations de Pena n’étaient visibles que sur les réseaux sociaux.

Elle a tweeté : « Je t’ai tellement fait peur à la retraite. Je vais prendre ça comme un compliment. Personnellement, félicitations. Professionnellement, c’était ça ? »

Cependant, de nouvelles images montrent que sa réaction immédiate a été de crier et de huer Nunes pendant qu’elle expliquait ses raisons de retraite.

« Bien sûr, elle va prendre sa retraite quand elle saura qu’elle doit me combattre, elle fera tout ce qu’elle peut pour éviter ce combat », a déclaré Pena.

5 Elle était furieuse quand Nunes a annoncé sa retraite Crédit : @ninamdrama – twitter

5 Pena criait et huait le vainqueur de l’événement principal de l’UFC 289 Crédit : @ninamdrama – twitter

« Ne vous comparez pas à Anderson Silva ! Ne vous comparez pas à Anderson Silva », a-t-elle ajouté lorsque Nunes a mentionné qu’elle venait d’égaler« The Spider »avec une onzième victoire au combat pour le titre.

Pena a alors crié: « Tu es nul! » et a commencé à huer Nunes avant de marquer la meilleure combattante MMA de tous les temps « effrayée » lors d’une brève conversation avec la personne assise à côté d’elle.

On s’attend à ce que l’ancienne championne des poids coq soit en première ligne pour un tir au titre lorsque Nunes solidifiera sa décision de prendre sa retraite en annulant la ceinture.

La meilleure candidate, Raquel Pennington, semble être une adversaire probable pour Pena après avoir servi de combattante de réserve pour l’événement principal de l’UFC 289.