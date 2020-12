Un service de police californien a été critiqué après que des centaines d’agents sans masque se sont rassemblés épaule contre épaule sous un même toit pour un événement qui a depuis été accusé d’être un super diffuseur COVID.

Près de 300 agents du département de police de Long Beach se sont réunis pour une photo de groupe le 5 novembre au centre des congrès de la ville pour commémorer la fin d’une formation tactique d’une semaine.

Sur une photo mise en scène – que le service de police a initialement publiée sur Twitter mais a depuis supprimée – la cohorte de flics est vue debout serrée les uns contre les autres, portant des masques et regardant la caméra.

Cependant, une image informelle capturée au cours du même événement a montré que les agents se tenaient toujours étroitement ensemble, mais cette fois, la grande majorité ne portait pas de couvre-visage.

Il semble que les officiers représentés sur la deuxième image, publiée par le Long Beach Post, ignoraient qu’ils étaient photographiés.

Le département a depuis signalé 49 cas de COVID-19 parmi ses agents en uniforme.

Deux groupes communautaires locaux ont déposé une plainte, exigeant une enquête et accusant le chef de la police Robert Luna de « commander sciemment et volontairement un événement de super épandage ».

Le département a cependant insisté sur le fait qu’aucun de ses cas de coronavirus signalés n’avait été retracé jusqu’à l’événement.

Dans la plainte déposée lundi par Long Beach et Long Beach Reform Coalition, les deux groupes ont déclaré que l’assemblée des officiers était une « violation des mandats du ministère de la Santé ».

Le groupe a également appelé le rassemblement: ‘[a] contradiction directe et démonstration d’impunité qui ont contrecarré les appels du maire Robert Garcia… pour que toutes les personnes, y compris les employés de la ville, pratiquent la distanciation sociale et portent des masques.

Le chef Luna, qui a pris la parole lors de l’événement, s’est excusé de ne pas avoir appliqué le port de masque, mais a déclaré qu’aucun des cas du département n’avait été retracé jusqu’à l’événement.

Les organisations demandent que la Citizen Police Complaint Commission (CPCC) mène une enquête en émettant des citations à comparaître pour les listes et documents du personnel, en administrant des serments sous serment pour le témoignage de la base et en tenant des audiences publiques ‘afin d’empêcher la LBPD ou l’administration de la ville de dissimuler encore une autre violation massive de la confiance du public.

Le chef Luna, qui a pris la parole lors de l’événement, s’est excusé de ne pas avoir imposé le port de masque.

« Quand je repense à ce jour-là, je reconnais les problèmes potentiels de santé et de sécurité et j’aurais dû être plus diligent pour veiller à ce que nos employés portent des masques à tout moment et se distancient physiquement », a-t-il déclaré au Washington Post.

«Je regrette la façon dont nous avons géré cela et si je devais recommencer, je le ferais différemment.

Dans une interview précédente avec le Long Beach Post, il a déclaré: « Oui, nous avons pris cette photo, oui nous étions dans cet entrepôt, mais l’intention derrière cela n’avait pas d’impact sur la santé de personne. »

Dans les semaines qui ont suivi la formation, les cas de coronavirus ont augmenté dans le département, comme ils l’ont été dans tout l’État.

Selon KNBC, le service de police a signalé 49 cas positifs de COVID parmi des policiers en uniforme depuis le 1er novembre.

Dans leur plainte, les gens de Long Beach et la Coalition pour la réforme de Long Beach ont cité un article du Long Beach Post faisant état d’une éclosion dans le département à la mi-novembre et de six autres cas signalés des semaines plus tard.

Dans une récente interview, Luna a reconnu que le nombre de cas dans son département était « élevé », ajoutant qu’il « était très mal à l’aise avec où ils en étaient ».

Cependant, le ministère a insisté sur le fait qu’aucun de ses cas de COVID-19 n’avait été retracé lors de l’événement de formation.

« Bien que nous reconnaissions les problèmes potentiels de santé et de sécurité que la photo soulève concernant le COVID-19. Nous avons également vérifié qu’aucun cas positif de COVID-19 n’avait été attribué à cette journée de formation spécifique », a déclaré le département dans une déclaration écrite.

La plainte contre le département est apparue alors que la Californie est devenue le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus aux États-Unis, enregistrant désormais un nombre record de nouveaux cas presque quotidiennement.

Jusqu’à présent, il y a eu plus de 1,67 million de cas positifs de la maladie mortelle confirmés dans l’État depuis la pandémie en match, et plus de 21 400 décès. Le comté de Los Angeles, qui englobe Long Beach, est responsable d’environ un tiers de ces cas.

Les statistiques partagées sur le site Web de la ville montrent que Long Beach a, jeudi, enregistré 23 082 cas et 306 décès à eux seuls.

L’événement policier du 5 novembre a été organisé comme le dernier rassemblement d’officiers après une semaine de formation pour préparer le département à d’éventuels troubles civils après l’élection présidentielle, a déclaré la LBPD.

« Pour former efficacement nos officiers aux tactiques de mobilisation à grande échelle, ces formations ont progressivement pris de l’ampleur et de la portée, aboutissant à l’événement de formation du 5 novembre, qui était la plus grande journée de formation », lit-on dans un communiqué du département.

Les responsables de la police ont déclaré que la formation avait été organisée pour éviter une répétition de la réponse largement critiquée du département le 31 mai, lorsque les agents ont eu du mal à contenir les pillages généralisés lors des manifestations pour injustice raciale au centre-ville de Long Beach, stimulés par le meurtre de George Floyd par la police.

« Ce jour-là, le personnel exécutif du Département a décidé d’assister à l’événement de formation pour s’adresser à nos agents et les reconnaître et les remercier pour leur temps, leur dévouement et leurs sacrifices pendant cette période électorale », poursuit le communiqué.

« À la fin, une photo a été prise avec des agents portant des couvre-chefs. Cependant, d’autres photographies ont été prises là où les agents ne portent pas de couvre-visage.

L’événement policier du 5 novembre s’est tenu au Long Beach Convention Center (ci-dessus) en tant que dernier rassemblement d’officiers après une semaine de formation pour préparer le département à d’éventuels troubles civils après l’élection présidentielle.

Un officier qui a assisté au rassemblement, s’adressant de manière anonyme au Long Beach Post, a déclaré que certains officiers avaient reçu pour instruction de retirer leurs masques plus tôt dans la journée parce qu’ils avaient des symboles dessus.

La LBPD a interdit aux officiers d’avoir tout type d’insigne sur leurs masques après que certains en portaient un avec le drapeau controversé de la « fine ligne bleue » lors des manifestations de Black Lives Matter.

Jusqu’au 19 novembre – deux semaines après la prise de photo – les employés de Long Beach PD n’étaient pas tenus de porter des masques, a déclaré le département dans son communiqué.

Depuis que les photos ont fait surface, le service de police a informé les agents qu’ils seraient sanctionnés s’ils étaient pris sans masque. Un premier avertissement sera émis, suivi de mesures plus punitives si un agent enfreint à nouveau les directives.

Dans un communiqué, le maire de Long Beach, Robert Garcia, a déclaré que « les policiers et les premiers intervenants devraient toujours être masqués et suivre des protocoles de distanciation ».

« Je suis heureux que le chef de la police ait abordé cette question avec le département et mis en place de nouvelles règles et directives », a-t-il déclaré.

Au total, 72 officiers de la LBPD ont été testés positifs au COVID-19 cette année, bien qu’aucun ne soit tombé gravement malade, selon le chef Luna.