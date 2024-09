Des images montrent des agents du NYPD tirant sur un homme armé d’un couteau lors d’une fusillade dans le métro qui a fait 4 blessés

NEW YORK — Des images de deux policiers de la ville de New York ouvrir le feu dans une station de métro, alors qu’ils étaient confrontés à un homme tenant un couteau, il montre qu’ils ont tiré sur lui alors qu’il se tenait immobile, les bras le long du corps et le dos tourné vers un train.

Depuis la fusillade de dimanche, les responsables de la police ont souligné à plusieurs reprises que les agents avaient tiré après que Derell Mickles a « chargé » l’un d’eux, et lorsque leurs tentatives de désamorcer la situation et d’utiliser des pistolets Taser avaient échoué, ne leur laissant d’autre choix que de recourir à la force meurtrière pour se protéger et protéger les autres passagers.

Les imagestéléchargée sur la page YouTube du NYPD vendredi, offre une vision différente de la fusillade qui a non seulement blessé Mickles mais aussi un passant, qui a été touché à la tête par une balle perdue. Gregory Delpeche, 49 ans, a été envoyé à l’hôpital dans un état critique, où les médecins a dû ouvrir son crâne pour réduire le gonflement du cerveau, selon sa famille.

La fusillade avait déjà suscité l’intérêt des autorités dans une ville où près de trois millions de personnes prennent le métro chaque jour. Alors que les New-Yorkais attendaient la diffusion des images, beaucoup se sont interrogés sur la décision des policiers d’ouvrir le feu sur un quai à proximité d’autres passagers.

Quelques jours avant la diffusion des images, les responsables de la police ont défendu les officiers dans une conférence de presse mercredi.

« Cela s’est produit parce qu’un individu a décidé d’entrer dans notre métro. Il a refusé de déposer son arme, après que les policiers lui aient donné l’ordre à plusieurs reprises. Puis il s’est avancé vers les policiers alors qu’il était armé », a déclaré le commissaire par intérim du NYPD, Thomas Donlon.

Le chef de patrouille du NYPD, John Chell, a décrit la fusillade comme une « situation tragique » et a déclaré : « Nous avons fait de notre mieux pour protéger nos vies et celles des personnes à bord de ce train. »

Comme Chell l’a décrit, Mickles a sauté un tourniquet à la station de métro Sutter Avenue dans le quartier de Brownsville à Brooklyn, peu après 15 heures dimanche. Les deux policiers ont demandé au natif de Brooklyn, âgé de 37 ans, de partir, ce qu’il a fait, mais Mickles a été vu en train de déplier un couteau en sortant.

Les images de surveillance vidéo de la station, également diffusées vendredi, ne comportent pas d’audio, mais semblent montrer que cela se déroule.

Lorsque Mickles est revenu au poste quelques minutes plus tard, les policiers l’ont suivi dans les escaliers menant à la plateforme surélevée. Dans les images de la caméra corporelle, ils ordonnent à Mickles de laisser tomber le couteau. Mickles, debout, les mains derrière le dos, dit : « Je ne le laisse pas tomber, vous allez devoir me tirer dessus. » Bien qu’aucune lame ne soit visible, les policiers l’implorent à plusieurs reprises de leur montrer ses mains, et il leur dit de le laisser tranquille.

Lorsqu’un train entre en gare, les allers-retours continuent. Mickles recule dans le train, les mains toujours derrière le dos, et les policiers le suivent. Ils répètent à plusieurs reprises « posez-le » puis tirent avec leurs Tasers, qui semblent n’avoir que peu d’effet, s’enfonçant dans le T-shirt de Mickles avant qu’il ne les arrache et ne descende du train.

Maintenant sur le quai, Mickles tient le couteau avec la lame ouverte. Les officiers le suivent par différentes portes et Mickles court dans la direction d’un officier, qui court à reculons tandis que le deuxième officier court vers eux.

Lorsque les policiers sortent leurs armes, Mickles s’arrête, les mains le long du corps, devant le train. Alors que Mickles tourne légèrement la tête vers la gauche, ils ouvrent le feu dans sa direction, qui est également la direction du train, où l’on peut voir deux passagers derrière lui. Mickles tombe dans l’embrasure de la porte, tandis que les passagers à l’intérieur s’enfuient.

Dans son récit de mercredi, Chell a déclaré : « M. Mickles a chargé l’un des agents, puis s’est retourné et l’autre agent se tenait là, à environ 1,5 mètre. C’est à ce moment-là qu’ils ont tous deux déchargé leurs armes, touchant M. Mickles. »

En plus de Mickles et Delpeche, qui se trouvait dans le train suivant, un des agents a été blessé dans la fusillade, et une femme de 26 ans a été blessée par éraflure.

Dans le chaos qui a suivi, un autre spectateur a pu ramasser le couteau La police a lancé un appel à l’aide pour retrouver cet homme lundi, et les autorités ont déclaré qu’elles avaient pu le retrouver et récupérer la lame.

Plus tôt vendredi, Mickles, qui comparaissait à distance depuis son lit d’hôpital, a plaidé non coupable de huit chefs d’accusation, dont tentative d’agression aggravée contre un policier, menaces contre un policier avec un couteau, possession criminelle d’une arme et deux chefs d’accusation liés au saut d’un tourniquet. Le juge a fixé sa caution à 200 000 $.

L’avocat de Mickles, Jonathan Fink, a déclaré que son client était dans un « très mauvais état » après la fusillade et qu’il était toujours incapable de marcher.

« Il semble y avoir de fortes raisons de penser que la police a fait usage d’une force disproportionnée dans cette affaire », a déclaré Fink, qui n’avait pas encore vu la vidéo. « Le fait est que mon client est assis dans un lit d’hôpital, gravement blessé. »

Les partisans de la réforme de la police ont déclaré que la fusillade est le dernier exemple de « recours à une force excessive et imprudente sans conséquence » dans le département de police sous la direction du maire Eric Adams, un démocrate et ancien capitaine de police.

« Cet événement horrible qui a mis en danger des dizaines d’usagers des transports en commun ne s’est pas produit dans le vide », a déclaré Loyda Colon, du groupe Communities United for Police Reform, dans un communiqué vendredi. « Il s’est produit parce que le maire a investi dans l’envoi d’agents dans notre réseau de métro et dans nos communautés pour criminaliser la maladie mentale et la pauvreté, plutôt que de rendre les transports en commun, le logement et les services abordables et accessibles aux New-Yorkais. »

Plus tôt cette semaine, Adams a déclaré qu’il pensait que les policiers avaient réagi de manière appropriée après avoir visionné les vidéos. Il a également déclaré qu’il avait rendu visite à la femme de 26 ans à l’hôpital et parlé avec sa mère.

« J’ai vu les mesures prises par les policiers », a déclaré Adams aux journalistes mardi. « À maintes reprises, ils ont essayé de raisonner le coupable. Et certaines personnes ont dit : « Eh bien, vous ne devriez pas réprimer la fraude. » Non. Ce n’est pas une ville où tout est permis. »

La journaliste de l’Associated Press Karen Matthews a contribué à ce rapport.