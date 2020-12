Peter Byrne / PA Images via Getty Images

Il y a des perturbations dans les ports britanniques alors que la Grande-Bretagne se prépare à quitter les règles commerciales de l’UE dans seulement deux semaines.

Des images obtenues par Business Insider montraient des files d’attente de poids lourds attendant d’atteindre le port de Holyhead au Pays de Galles.

Une autre vidéo montrait des scènes similaires dans le Kent où des camions tentaient d’atteindre l’Eurotunnel.

La congestion est en partie due au fait que les entreprises s’efforcent tardivement de stocker des marchandises avant le 1er janvier.

Le Parti travailliste a accusé le gouvernement de Boris Johnson de ne pas soutenir les ports britanniques.

Des images capturées au cours des dernières 24 heures montrent de longues files d’attente de poids lourds se dirigeant vers les ports britanniques alors que les entreprises se précipitent pour stocker des marchandises avant que le Royaume-Uni ne quitte la période de transition du Brexit dans à peine deux semaines.

Le Royaume-Uni rompra avec les règles commerciales de l’Union européenne à la veille du Nouvel An et il y aura des perturbations aux frontières britanniques, que le gouvernement britannique de Boris Johnson et les dirigeants de l’UE parviennent à conclure un nouvel accord de libre-échange à temps.

Avec de nouveaux contrôles et contrôles sur le commerce transfrontalier à l’horizon, il y a eu une forte augmentation des mouvements de fret à travers les frontières britanniques alors que les entreprises tentent de s’approvisionner en marchandises et d’éviter les pénuries potentielles d’articles de tous les jours comme la nourriture et les boissons le mois prochain.

Cela se déroule à la frontière du Royaume-Uni avec l’UE à travers la Manche et entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord à travers la mer d’Irlande. Ce dernier est dû au fait que l’Irlande du Nord continuera à suivre les règles de l’UE à partir de l’année prochaine afin d’éviter une frontière dure controversée avec la République d’Irlande.

Un porte-parole de Stena Line Ports, qui exploite Holyhead, le plus grand port du Pays de Galles et le deuxième plus grand port à roulettes du Royaume-Uni, a déclaré à l’Irish Times que des niveaux record de mouvements de fret vers l’Irlande du Nord avaient eu lieu au cours des trois dernières semaines. à une augmentation «absolument massive» de 20% des volumes par rapport à l’année dernière.

Des images obtenues par Business Insider ont montré des files de camions allant jusqu’à sept kilomètres se dirigeant vers Holyhead jeudi.

Le porte-parole de Stela Line Ports a déclaré à l’Irish Times que la congestion était le résultat d’un triple coup dur: stockage du Brexit, conditions météorologiques défavorables et perte d’un autre service de ferry du Merseyside à l’Irlande du Nord en raison d’une épidémie de coronavirus.

Seamus Leheny, directeur de la politique de Logistics UK en Irlande du Nord, a déclaré que « les retards et la congestion à Holyhead sont préoccupants pour les chaînes d’approvisionnement irlandaises du Nord et du Sud, car c’est la principale voie d’accès aux biens de consommation » Just in Time « , de sorte que tout retard affectera le commerce de détail et la fabrication. «

Il a déclaré: « Nous avons de nombreux membres qui font part de leurs préoccupations à ce sujet, qui sont alimentés par le stockage en vue de la fin de la période de transition du Brexit. Le gouvernement doit écouter les préoccupations des ports britanniques comme Holyhead et aider là où ils le peuvent pour éviter davantage. perturbation dans les semaines et les mois à venir. «

Stephen Crabb, député conservateur et président de la commission spéciale des affaires galloises, a averti jeudi que les ports gallois risquaient de perdre des affaires au profit d’autres services de ferry l’année prochaine en raison des perturbations provoquées par le Brexit.

Dans un article pour Business Insider, il a déclaré qu’il restait encore de grandes questions sans réponse sur la manière dont les nouveaux contrôles aux ports de Holyhead, Fishguard et Pembroke Dock au Pays de Galles fonctionneraient – y compris où de nouvelles infrastructures seraient construites.

Des images séparées publiées par Sky News vendredi matin ont montré des scènes similaires à Folkestone, dans le Kent, où des camions faisaient la queue sur l’autoroute M20 pour atteindre l’Eurotunnel.

Rachel Reeves, la chancelière fantôme du parti travailliste d’opposition du duché de Lancaster, a accusé le gouvernement de Johnson de ne pas avoir fourni à des ports comme Holyhead le soutien dont ils avaient besoin pour se préparer à quitter la période de transition.

« Alors que les ministres gaspillent des millions de dollars en contrats de copinage, mais Holyhead n’obtient que 253 061 £ dans le Fonds d’infrastructure portuaire, beaucoup se demanderont quelles sont les priorités de ce gouvernement », a-t-elle déclaré à Business Insider.

« La réponse aux questions légitimes sur la transparence sur la manière dont nos ports sont soutenus a été choquante. Les ministres doivent expliquer d’urgence ce qui se passe et s’assurer que les entreprises ne paient pas le prix de cette incompétence. »

Business Insider a demandé au gouvernement de commenter.

