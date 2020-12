Des images ont refait surface de Chris Christie appelant une fois Charles Kushner à l’embauche d’une prostituée pour séduire son beau-frère l’un des « crimes les plus répugnants et dégoûtants que j’ai jamais poursuivis », après que Donald Trump a pardonné au père de Jared cette semaine.

Le président a accordé au riche magnat de l’immobilier, 66 ans, une grâce complète mercredi plus d’une décennie après que Christie a mis Kushner derrière les barreaux dans une affaire qui a commencé comme une enquête de fraude fiscale massive et qui s’est transformée en scandale familial impliquant une prostituée, une sex tape et un témoin. intimidation.

L’affaire frappe près de chez lui pour Trump car Kushner est le père de Jared, le mari d’Ivanka Trump et l’un des conseillers les plus proches du président.

Pour rendre les choses plus complexes, l’avocate américaine de l’époque, Christie, a poursuivi l’affaire contre Kushner avant de continuer à travailler aux côtés de Jared au sein de l’équipe de transition de Trump.

Christie a ensuite été remarquablement écarté de l’équipe, un geste qu’il a suggéré l’année dernière était une vengeance de Jared sur les poursuites contre son père.

Christie a déclaré à PBS en 2019 qu’il avait une « obligation morale et éthique » de poursuivre des accusations contre Kushner

Dans une interview avec PBS en février 2019, l’ancien gouverneur du New Jersey, Christie, a parlé de sa décision de poursuivre Kushner.

«Je pense juste que c’était tellement évident qu’il devait être poursuivi», a déclaré Christie.

« Je veux dire, si un mec engage une prostituée pour séduire son beau-frère et l’enregistre sur vidéo, puis envoie la bande vidéo à sa sœur pour tenter de l’intimider de témoigner devant un grand jury, ai-je vraiment besoin de plus de justification que cela?

« Je veux dire que c’est l’un des crimes les plus répugnants et les plus dégoûtants que j’ai poursuivis lorsque j’étais avocat américain.

« Et j’étais procureur américain dans le New Jersey, Margaret, donc nous avons eu des crimes répugnants et dégoûtants là-bas. »

Christie a ajouté qu’il avait une «obligation morale et éthique» de porter des accusations contre Kushner.

La Maison Blanche a publié une déclaration mercredi soir annonçant la grâce de Kushner, citant son travail philanthropique depuis sa sortie de prison.

« Depuis qu’il a purgé sa peine en 2006, M. Kushner s’est consacré à d’importantes organisations et causes philanthropiques, telles que le centre médical Saint Barnabas et United Cerebral Palsy », a déclaré le président.

« Ce bilan de réforme et de charité éclipse la condamnation de M. Kushner et sa peine de 2 ans pour avoir préparé de fausses déclarations de revenus, des représailles de témoins et de fausses déclarations à la Commission électorale fédérale. »

Trump a également cité le soutien au pardon de Kusher de Brett Tolman, l’ancien procureur américain pour l’Utah, Matt Schlapp et David Safavian de l’Union conservatrice américaine.

Le président demande de vastes grâces à des dizaines de personnes de son entourage avant de quitter la Maison Blanche en janvier.

Quarante-neuf personnes ont été graciées ces deux derniers jours seulement.

Au total, 26 personnes ont obtenu une grâce intégrale et trois autres ont vu leur peine commuée au moins en partie mercredi.

Charles Kushner, épouse Seryl Beth et son avocat Alfred DeCotiis à la Cour fédérale de Newark pour sa condamnation en 2005

Outre Kushner, il s’agissait de l’ancien directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, et de son allié de longue date, Roger Stone, qui ont tous deux été inculpés par l’avocat spécial Robert Mueller, ont été jugés et ont été reconnus coupables de plusieurs crimes.

La grâce de Kushner a recentré les projecteurs sur le scandale qui a secoué l’homme d’affaires du New Jersey et l’a mis derrière les barreaux pendant près de deux ans.

Alors que son fils a maintenant des liens très étroits avec le parti républicain, Kushner était l’un des collecteurs de fonds les plus importants pour le parti démocrate, organisant souvent des événements pour le président Bill Clinton et le vice-président Al Gore.

En 2001, il a été le plus grand contributeur à la campagne du gouverneur du New Jersey, James McGreevey, l’aidant à remporter une victoire et à son tour étant nommé président de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey.

Il était également une figure éminente de la communauté juive, aidant les synagogues et les écoles.

Puis vint sa chute spectaculaire de la grâce.

En 2003, les procureurs fédéraux ont commencé à enquêter sur lui pour avoir fait des dons de campagne illégaux.

Kushner a ensuite appris que son beau-frère et ancien partenaire commercial William Schulder coopérait avec les procureurs.

Il a élaboré un complot pour payer 10 000 $ à une travailleuse du sexe pour séduire Schulder dans un restaurant du New Jersey, puis l’attirer dans sa chambre d’hôtel.

Kushner est le père de Jared – le mari d’Ivanka Trump et l’un des conseillers les plus proches du président. Photographié avec deux de leurs enfants

Trump et Jared à la Maison Blanche. Christie est un proche allié de Trump, mais a été notoirement écarté de l’équipe de transition de Trump en 2016 – une décision qu’il a suggérée l’année dernière était une vengeance de Jared sur les poursuites judiciaires de son père.

La rencontre illicite a ensuite été filmée avec une caméra secrète et Kushner a fait envoyer la cassette de manière anonyme à la femme de Schulder – sa propre sœur – Esther dans un stratagème pour empêcher le couple de témoigner.

Le couple a reçu la cassette alors qu’ils se préparaient pour la fête de fiançailles de leur fils.

Mais le complot a échoué et Kushner a fini par ajouter la falsification de témoins à ses accusations.

Le promoteur immobilier a plaidé coupable à 16 chefs d’accusation d’évasion fiscale, un chef d’accusation de représailles contre un témoin fédéral et un chef d’accusation de mensonge au FEC.

Christie avait demandé une peine plus longue mais Kushner a conclu un accord de plaidoyer faisant de deux ans la durée maximale.

Il a purgé 14 mois dans une prison de faible sécurité en Alabama.

Il a également versé 508 900 $ au FEC pour avoir enfreint les règlements sur les contributions en ne réussissant pas à obtenir un OK de partenaires auxquels plus de 500 000 $ de contributions ont été crédités.

L’affaire est devenue l’une des affaires les plus réussies et les plus médiatisées de Christie en tant qu’avocat américain et a ouvert la voie à son poste de gouverneur du New Jersey.

« Peu importe à quel point vous êtes riche et puissant ou pauvre et impuissant, si vous avez violé la loi fédérale dans le district du New Jersey ou si vous corrompez notre système politique, ce bureau vous traduira en justice », a-t-il déclaré dans une presse. conférence après la condamnation de Kushner.

«Aujourd’hui, Charles Kushner a été traduit en justice.

Pendant ce temps, Jared a parlé des défis auxquels il a été confronté en voyant son père derrière les barreaux.

« Lorsque vous êtes de l’autre côté du système, vous vous sentez tellement impuissant », a déclaré Kushner en 2018.

« J’avais l’impression d’être de ce côté du système, alors comment puis-je essayer de faire tout ce que je peux pour essayer d’être utile aux personnes qui le traversent? [and deserve a second chance]».

Il a également défendu son père contre la sex tape en 2009 – la même année où il a épousé Ivanka.

« Ses frères et sœurs ont volé chaque morceau de papier de son bureau et l’ont remis au gouvernement. Des frères et sœurs qu’il a littéralement enrichis pour ne rien faire. Il leur a donné des intérêts dans l’entreprise pour rien », a-t-il déclaré au New York Magazine.

«Tout ce qu’il a fait, c’est assembler la cassette et l’envoyer. Était-ce la bonne chose à faire? À la fin de la journée, c’était une fonction de dire: «Vous essayez de rendre ma vie misérable? Eh bien, je fais la même chose. »

Jared et Christie sont devenus des alliés improbables lorsqu’ils ont tous deux travaillé dans l’équipe de transition de Trump en 2016.

Christie a même été vantée pour les rôles de vice-président et procureur général américain dans l’administration Trump.

Le complot a échoué et Kushner a plaidé coupable à 16 chefs d’accusation d’évasion fiscale, un chef d’accusation de représailles contre un témoin fédéral et un chef d’accusation de mensonge au FEC. Kushner arrivant au tribunal en 2005

Mais le rôle ne s’est jamais concrétisé et Christie a été évincée de l’équipe – avec des rumeurs selon lesquelles Kushner était derrière le mouvement.

Les deux ont minimisé l’idée avec Christie insistant en 2017 sur le fait que « ce truc est de l’histoire ancienne. C’était il y a plus de 12 ans.

« Jared et moi avons incroyablement bien travaillé sur cette question et, soit dit en passant, sur tout un tas d’autres questions au cours de la campagne », a-t-il déclaré à propos d’une campagne où ils ont tous deux été mis au travail pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes.

«Jared et moi nous entendons très bien.

Kushner a également insisté en novembre 2016 sur le fait qu’ils «travaillaient très bien ensemble».

« Il y a six mois, le gouverneur Christie et moi avons décidé que cette élection était beaucoup plus importante que toutes les différences que nous avons pu avoir dans le passé, et nous avons très bien travaillé ensemble », a déclaré Kushner.

« Les médias ont spéculé sur beaucoup de choses différentes, et comme je ne parle pas à la presse, ils vont au fur et à mesure, mais je n’étais pas derrière le fait de le repousser, lui ou son peuple. »

Mais Christie a changé de position l’année dernière, écrivant dans ses mémoires qu’il a orchestré un «hit» politique pour le faire retirer du cercle restreint.