Des images inédites qui auraient pu mettre Noel Coward en prison

Noel Coward est né en décembre 1899 à Teddington, Middlesex, le fils aîné survivant des parents Arthur et Violet.

Il a fait ses débuts professionnels sur scène en tant que Prince Mussel dans The Goldfinch au Little Theatre de Londres à l’âge de 12 ans, après des dizaines d’apparitions publiques dans des concerts scolaires et communautaires. Il a été relancé au Crystal Palace et au Royal Court Theatre la même année.

Après son apparition dans The Goldfinch en 1911, Coward a continué à écrire The Vortex en 1924 – une pièce controversée qui présentait des thèmes de drogue et d’adultère qui ont essentiellement fait son nom en tant qu’acteur et écrivain à Broadway et dans le West End.

Il a continué à écrire tout au long des années 1920, produisant une série de pièces de théâtre et de comédies musicales à succès, notamment Fallen Angels, Hay Fever, Easy Virtue et Bitter Sweet. Il a ensuite lancé un partenariat professionnel avec son amie Gertrude Lawrence, produisant Private Lives and Tonight à 8h30 tout au long de la prochaine décennie.

Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, Coward se porte volontaire pour le travail de guerre et se retrouve finalement à agir comme un espion non officiel pour le ministère des Affaires étrangères à Paris.

Tout au long de ces années, il a également produit Blithe Spirit, This Happy Breed et Present Laughter. Plus tard, Coward a écrit deux scénarios de guerre, In Which We Serve et Brief Encounter.

Après la guerre, Coward est devenu une star de cabaret et de télévision aux États-Unis et en 1955, il a joué une saison à guichets fermés à Las Vegas avec plusieurs de ses chansons les plus célèbres, notamment Mad About the Boy et I’ll See You Again.

Il s’installe ensuite en Jamaïque et en Suisse au milieu des années 1950, avant de devenir le premier dramaturge vivant à être interprété par le Théâtre National dans les années 1960 lorsqu’il y dirige Hay Fever.

Tard dans la vie, Coward est apparu dans des films comme One Man in Havana et The Italian Job.

Le dramaturge, acteur, auteur-compositeur et réalisateur, qui a été fait chevalier en 1970, a écrit ses derniers scénarios, In Suite in Three Keys, en 1966.

Il est décédé en mars 1973 au Firefly Estate en Jamaïque.

La source: NoelCoward.com