DRAMATIC Des images de style Call Of Duty montrent le moment où un char ukrainien anéantit les troupes russes dans un éclair.

L’incroyable vidéo, filmée dans la région de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, commence par le char des parachutistes partant au combat.

La grève s’est produite dans une zone de terrain de la région de Lougansk Crédit : Flash d’information

Un soldat peut être vu dans le char se dirigeant vers le combat Crédit : Flash d’information

Le clip a été obtenu auprès de la 25e brigade séparée Airbone Sicheslav des forces d’assaut aériennes ukrainiennes Crédit : Flash d’information

Il semble que le clip soit filmé par un soldat qui passe la tête sous la trappe pour révéler un autre membre de l’équipage.

Le char se précipite dans la bataille avec les images se terminant par ce qui semble être des forces russes mortes.

Les images ont été obtenues dimanche de la 25e brigade séparée Airbone Sicheslav des forces d’assaut aériennes ukrainiennes, accompagnées d’une déclaration disant : “La puissance d’acier de la brigade légendaire !

“Les guerriers indomptables détruisent l’ennemi avec défi dans la région de Louhansk !

“Leur travail est difficile et dangereux, mais ils croient en la VICTOIRE et avancent avec confiance vers le but !”

Cela survient alors que les forces spéciales ukrainiennes se seraient cachées profondément à l’intérieur du territoire russe alors qu’un autre aérodrome a été détruit par un drone ukrainien présumé plus tôt dans la journée.

Dans un autre coup embarrassant à l’invasion de Vladimir Poutine, des images sont apparues montrant des bombardiers nucléaires explosant sur la base aérienne de haute sécurité d’Engels dans la région de Saratov.

Une autre frappe a été signalée dans une base aérienne de Riazan, a indiqué le ministère russe de la Défense.

L’Ukraine a réussi à anéantir les forces russes dans une série d’attaques ciblées contre l’infrastructure militaire et des cibles civiles de Poutine.

Le dirigeant russe a fait face à un certain nombre de coups humiliants, notamment la perte d’un territoire clé et l’enregistrement d’un nombre de morts de plus de 90 000.

Le Kremlin aurait également perdu au moins 5 900 véhicules blindés protégés (APV), 2 900 chars et 281 avions.

De plus, plus de 1 900 systèmes d’artillerie ont été anéantis, ce qui représente environ un tiers du stock total de la Russie.

Alors que le moral des Russes semble être au plus bas, l’Ukraine a récupéré des territoires importants tels que la ville clé de Kherson.