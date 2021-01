Mars Express, la mission d’exploration de la planète Mars menée par l’Agence spatiale européenne, a récemment capturé des images haute résolution d’un paysage fascinant à la surface de la planète.

Les images montrent un «terrain chaotique» près du VallesMarineris, un système majeur de canyons sur Mars. L’orbiteur Mars Express, équipé d’une caméra stéréo haute résolution (HRSC), effectue avec succès des mesures scientifiques depuis 2004, un an après son lancement depuis la Terre.

Les nouvelles images montrent les vallées, les cratères et le terrain chaotique du PyrrhaeRegio, situé au sud d’Eos Chasma. Eos Chasma se trouve dans la branche orientale du VallesMarineris.

Sur le côté gauche du cadre, on peut voir une dispersion de cratères qui aurait été formée en raison de l’impact de divers objets célestes entrants de l’espace sur la surface de la planète, un peu comme les météorites qui ont frappé la Terre. La surface semble plus lisse vers le milieu du cadre à l’exception de quelques endroits.

Le plancher du bassin le plus grand et le plus élevé s’étend sur environ 40 km et contient des fractures et des marques qui se sont formées juste après le cratère lui-même, selon un rapport de sci-news.

On pense que la collision formant un cratère a entraîné la formation de la roche chaude et fondue qui, après avoir été refroidie, s’est déposée pour former des éléments semblables à des cicatrices à la surface de la planète.

Le terrain chaotique ou irrégulier se forme comme une couche souterraine de glace fondante qui continue de se déplacer, provoquant l’effondrement de la surface au-dessus. À l’image du terrain chaotique capturé, la glace a fondu, entraînant l’évacuation de l’eau. Les cavités vides qui en résultent, qui abritaient auparavant de la glace, sont remplies d’un certain nombre de blocs brisés distincts.

Un terrain chaotique se compose généralement de gros blocs irréguliers, qui peuvent s’étendre sur des dizaines de kilomètres et atteindre plus de cent mètres de haut. Les dépressions formées par les blocs peuvent atteindre des centaines de mètres de profondeur.

VallesMarineris longe l’équateur de Mars, à l’est de la région de Tharsis. Il s’étend sur environ 4000 km, ce qui est environ dix fois plus long que le Grand Canyon et les cratères vont jusqu’à 7 km.

On pense qu’il s’est formé à la suite de l’activité volcanique qui a étiré la croûte de la planète. Il se compose de nombreux canaux, fissures, fractures et fragments de matériaux fluides tels que l’eau, la lave, la glace ou les débris.