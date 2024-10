Des images générées par l’IA circulent dans des articles sur l’ouragan Milton

Alors que l’ouragan Milton frappait la Floride avec des pluies et des vents dévastateurs en octobre 2024, une compilation générée par l’IA a circulé dans des publications sur les réseaux sociaux affirmant à tort qu’elle montrait des « mises à jour en direct » de la tempête. Les messages affirmaient également que Milton avait atteint la « catégorie 6 », mais cela n’existe pas sur l’échelle des vents d’ouragan. L’AFP a identifié plusieurs incohérences visuelles dans la version longue de la séquence, publiée pour la première fois sur TikTok avec une clause de non-responsabilité selon laquelle elle ne montrait pas une scène réelle.

» Mises à jour en direct de l’ouragan Milton en Floride atteignant la catégorie 6. Voici à quoi cela pourrait ressembler « , lit-on dans un message en langue thaïlandaise. Publication TikTok le 11 octobre 2024.

La vidéo, visionnée plus de 130 000 fois, semble montrer des tempêtes soulevant des vagues destructrices lorsqu’elles touchent terre.

Capture d’écran du faux post pris le 16 octobre 2024

Il a été partagé après le passage de l’ouragan Milton atterrissage sur la côte du golfe de Floride le 9 octobre (lien archivé).

Au moins 16 personnes ont été tuées par la tempête, qui a détruit des lignes électriques, détruit le toit du stade de baseball de Tampa et inondé des maisons.

Des millions de personnes sont restées sans électricité pendant des jours et les experts ont estimé le coût des dégâts causés par la tempête à 50 milliards de dollars.

La vidéo de compilation a également été partagée avec de fausses allégations similaires sur Facebook en thaï. ici et iciet anglais ici.

Les commentaires sur les messages suggéraient que certains pensaient que les clips étaient authentiques.

« Il s’agit d’un incident tout à fait réel survenu en Floride, aux États-Unis », peut-on lire dans un commentaire.

Un autre a déclaré : « Cent fois plus effrayant qu’un tsunami ».

La vidéo, cependant, a été créée par l’IA.

Créateur de contenu IA

Une recherche d’image inversée sur Google à l’aide d’images clés de la vidéo a conduit aux mêmes clips partagés sur Tik Tok le 11 octobre 2024.

Le message supprimé depuis, qui comprenait un hashtag « Ouragan Milton », disait : « Avertissement : cette vidéo est générée par l’IA et offre une représentation visuelle de la façon dont un ouragan de catégorie 6 pourrait apparaître. »

Vous trouverez ci-dessous une comparaison de capture d’écran de la vidéo faussement partagée (à gauche) et de la vidéo originale (à droite) :

Comparaison de captures d’écran de la vidéo faussement partagée (à gauche) et de la vidéo originale (à droite)

La vidéo a été téléchargée sur un compte appelé « DoodleRêves« , dont la page de profil dit qu’ils créent « la magie de l’IA » (lien archivé).

Il y a plusieurs incohérences visuelles dans la vidéo la plus longue ; y compris les voitures restées à l’arrêt après avoir été heurtées par de fortes vagues ; un parapluie bancal ressemblant à un nuage volant dans le ciel ; et les voitures paraissent plus grosses que l’autoroute sur laquelle elles circulent.

Captures d’écran de la vidéo de compilation, avec des incohérences visuelles soulignées par l’AFP

Classifications des ouragans

Les ouragans sont classés sur une échelle de cinq points : Échelle de vent de l’ouragan Saffir-Simpson — en fonction de leur vitesse maximale de vent soutenu (lien archivé).

Même si la force de Milton grandi de la catégorie 1 à la catégorie 5 en quelques heures alors qu’il grondait vers l’est à travers le golfe du Mexique, il a touché terre en Floride en tant que catégorie 3 (lien archivé).

Une tempête de catégorie 3 a des vitesses de vent maximales soutenues comprises entre 178 et 208 kilomètres par heure (111 à 129 milles par heure).

Les ouragans classés dans la catégorie 3 et plus sont connus comme des ouragans majeurs en raison de leur potentiel de « pertes de vies humaines et de dégâts importants ».