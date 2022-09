Des images fuites sont apparues d’une nouvelle boîte Amazon Fire TV

Amazon est sur le point de dévoiler une série de produits lors de son événement annuel, et il semble qu’un nouveau produit Fire TV ait fui avant la grande révélation.

Snoopy Tech, un leaker connu dans l’industrie, a montré des images d’un nouveau boîtier Fire TV – qui ressemble beaucoup au Fire TV Cube de 3e génération. Si c’est le cas, ce sera un haut-parleur intelligent et une boîte de streaming hybride. La génération précédente avait un son médiocre, donc cette nouvelle conception avec des haut-parleurs tout autour peut améliorer cela.

Les images montrent que ce nouveau produit dispose à la fois d’une entrée et d’une sortie HDMI – la génération précédente ne abritait que ce dernier. Les autres ports de l’appareil comprennent un prolongateur infrarouge, un port d’alimentation, un port USB-A et un port Ethernet. Les images montrent également que les quatre boutons sur le dessus du Cube (volume, sélection et sourdine du microphone) semblent rester les mêmes.

Les images officielles montrent également le produit utilisé pour les jeux, ce qui pourrait impliquer une certaine prise en charge d’Amazon Luna, le service de jeu en nuage d’Amazon. Si cela est vrai, cela oppose directement l’appareil à Chromecast, qui prend en charge de manière similaire Google Stadia.

Les images divulguées semblent également montrer une Alexa Voice Remote Pro, qui serait livrée avec une reconnaissance vocale et des haut-parleurs. Cela signifie que si vous l’égarez, vous pouvez simplement dire “Alexa, trouve ma télécommande” et elle sonnera.

Histoire en développement : nous sommes sur le point de regarder le flux sur invitation uniquement et mettrons à jour cet article sous peu avec tous les détails, y compris le prix et la disponibilité, en supposant que la fuite est correcte.