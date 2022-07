Des images fascinantes de l’intérieur des usines de Kellogg à travers l’histoire alors que la marque de céréales célèbre ses 100 ans au Royaume-Uni

KELLOGG’s célèbre son 100e anniversaire au Royaume-Uni – après avoir fabriqué six milliards de boîtes de Corn Flakes depuis 1922.

Pour marquer l’occasion, la société a publié une série d’images montrant une production remontant aux années 1930, lorsqu’une boîte ne coûtait que cinq cents et demi.

Kellogg’s fait partie des marques de céréales les plus reconnaissables du Royaume-Uni Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Auparavant, les travailleurs devaient remplir les boîtes de céréales à la main, mais désormais, la technologie signifie que le processus est beaucoup plus rapide Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Les constructeurs construisent ce qui deviendra l’usine Kellogg’s à Manchester en 1938 Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Un instantané montre un travailleur à l’air heureux remplissant des boîtes à la main en 1963 – loin du million de boîtes produites chaque jour par le fabricant à Manchester aujourd’hui.

Si elles étaient empilées bout à bout, les quelque six milliards de boîtes produites au Royaume-Uni depuis 1922 s’étendraient jusqu’à la lune et reviendraient DEUX FOIS.

Chaque boîte de 500 g contient environ 5 000 Corn Flakes, ce qui fait du nombre approximatif de Corn Flakes fabriqués au Royaume-Uni au cours des cent dernières années un incroyable 30 000 milliards.

Une autre image présente l’emballage de certaines des premières boîtes de Rice Krispies de 1938, avec une comptine au dos de l’emballage.

Les Corn Flakes et All Bran de Kellogg ont été introduits pour la première fois au public britannique en 1922, où ils ont été importés à l’origine des États-Unis et plus tard du Canada.

La marque de céréales a ouvert sa première usine britannique à Trafford Park, Manchester, le 24 mai 1938.

En 1936, une boîte de Corn Flakes était au prix de 5 centimes et demi, les ventes au Royaume-Uni dépassant à l’époque 50 millions de paquets vendus.

Un porte-parole de Kellogg’s a déclaré: «Nous avons célébré cette merveilleuse étape au Royaume-Uni toute l’année et il nous reste encore quelques mois pour en profiter.

« L’une des premières céréales que nous avons lancées au Royaume-Uni était les Corn Flakes, qui font maintenant partie des tables du petit-déjeuner britannique depuis des générations, et nous espérons continuer à nourrir la nation pendant un bon moment encore.

“C’est fascinant de revenir sur l’histoire de nos usines et de voir comment les choses ont changé.”

L’usine de Manchester de la société est la plus grande usine céréalière d’Europe et fabrique des produits à base de maïs et de riz, notamment des Corn Flakes, des Rice Krispies, lancés en 1928, des Frosties – 1954, des Coco Pops -1960 et des Crunchy Nut en 1980, entre autres.

Il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 350 jours par an et emploie environ 400 personnes de la région.

Alors que 70 millions de boîtes de Corn Flakes sont produites chaque année, ils fabriquent également 39 millions de boîtes supplémentaires de Crunchy Nut à Manchester chaque année.

Plus de 70 millions de kilogrammes de miel ont été utilisés au cours des 42 dernières années dans la production de Crunchy Nut, tandis que 1,2 milliard de cacahuètes sont utilisées chaque année et chaque boîte de 500 g contient 6 000 flocons de Crunchy Nut dorés.

La collection d’images comprend également une boîte spéciale Corn Flakes “Diamond Jubilee” de 1984.

Pour fêter ses 100 ans, le géant céréalier a produit plusieurs coffrets en édition limitée, dont 100 collectionneurs avertis pourront bientôt mettre la main sur.

Le porte-parole de Kellogg’s a ajouté : « Nous avons eu une histoire riche et avons produit énormément de céréales à cette époque.

“Qui sait ce que les cent prochaines années apporteront, nous sommes vraiment fiers que même après un siècle sur les côtes britanniques, il y ait toujours un appétit pour les Corn Flakes.”

La grande flotte de distribution de Kellogg a expédié des céréales dans tout le pays Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Le regretté prince Philip a visité l’usine de Manchester en 1963 Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Kellogg’s reste une marque de céréales très populaire à travers le pays Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo