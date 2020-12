Un homme a été accusé d’avoir fabriqué des armes à feu prohibées après que la police ait saisi trois mitraillettes artisanales, un kilo de drogues illicites, des véhicules volés et plus de 6 000 $ en espèces dans l’ouest de Sydney.

L’escouade d’application de la loi de la région de Penrith a trouvé plus de 6 000 $ lors de la recherche et de l’arrestation d’un homme de 45 ans sur Smith Street vers 15h30 mercredi.

L’inspecteur-détective par intérim Ashlee DeBakker a déclaré que les armes à feu artisanales avaient été saisies pour examen médico-légal.

« Nos enquêteurs ont travaillé rapidement pour répondre aux informations relatives à la fabrication d’armes interdites dans la région et ont réussi à retirer les armes et les armes extrêmement dangereuses de la communauté », a déclaré l’inspecteur DeBakker.

La police a par la suite exécuté un mandat de perquisition dans une maison du sud de Penrith, où les agents ont saisi plus de 50 pièces à conviction, dont trois armes à feu manufacturées, de nombreuses armes telles que des munitions, des épousseteurs, des mandrins de nonne et un pistolet électronique.

Les enquêteurs ont également trouvé une collection de biens volés, comme une moto volée et des drogues interdites, notamment 1 kg d’iode et des quantités d’héroïne, de méthylamphétamine et de cocaïne.

L’homme de 45 ans a été conduit au poste de police de Penrith et plusieurs accusations ont été portées contre lui.

La police a accusé l’homme de possession de munitions sans être titulaire d’un permis, trois chefs de possession d’armes à feu prohibées non autorisées, de fabrication d’armes à feu prohibées sans permis et deux chefs de possession ou d’utilisation d’une arme prohibée sans permis.

L’inspecteur détective par intérim Ashlee DeBakker a déclaré que la communauté pouvait être rassurée que la police cible des personnes qui ont l’intention de nuire à autrui.

« La police alléguera devant le tribunal que cet homme fabriquait des armes à feu puissantes chez lui et, avec les armes, les agents ont également saisi des manuels d’instructions et une variété d’autres pièces d’armes à feu », a déclaré l’inspecteur DeBakker.

L’homme s’est vu refuser la mise en liberté sous caution pour comparaître devant le tribunal local de Penrith le 24 décembre.

Les enquêtes sont en cours.

