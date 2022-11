Des images explosives de Kamloops déclenchent des avertissements de sécurité sur les batteries au lithium

Des séquences vidéo de l’arrière-cour d’une maison de Kamloops attirent l’attention des services d’incendie de l’intérieur et soulèvent des inquiétudes quant à la sécurité concernant les dangers potentiels des batteries au lithium.

Un incendie de hangar explosif causé par le stockage et le chargement de batteries au lithium a incité Kamloops Fire Rescue à publier plusieurs conseils et rappels de sécurité sur sa page Facebook.

“N’achetez et n’utilisez que des appareils, des batteries et des équipements de charge qui sont répertoriés par un laboratoire de test reconnu à l’échelle nationale et étiquetés en conséquence”, a écrit le département.

Dans sa vidéo partagée, le KFR a ajouté que les explosions sont dues à des produits inflammables stockés à l’intérieur du hangar et que les incendies de batteries lithium-ion dégagent des gaz toxiques.

“Les piles au lithium deviennent un article ménager courant”, ont-ils déclaré. «Les vélos électriques, les outils et les jouets motorisés en ont tous; assurez-vous de bien prendre soin des vôtres.

Parmi ceux qui ont partagé la vidéo et souligné les conseils de sécurité relayés, il y avait des représentants du service d’incendie d’Oliver.

En plus de conserver les batteries à température ambiante, le KFR indique que les vélos électriques, les scooters électriques et les batteries doivent être stockés à l’écart des portes de sortie.

Un vélo électrique a pris feu derrière un immeuble d’habitation du centre-ville de Penticton plus tôt cette année, ce qui a déclenché une enquête du département de la ville.

