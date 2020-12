Une série de photographies d’une beauté envoûtante – d’intersections abandonnées, de marchés vides et de lieux de culte sans leurs fidèles – ornent les murs du centre culturel de l’ambassade d’Italie, donnant aux téléspectateurs un aperçu d’un Delhi qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Un sombre rappel des débuts de la coronavirusL’exposition de photos « Present Absent », provoquée par le verrouillage dans la capitale nationale, présente 18 œuvres du photographe Parul Sharma, basé à Delhi.

Sharma a conquis les hautes colonnes de Connaught Place qui dessinent des ombres plus longues dans les couloirs, un Jama Masjid tranquille en attente de ses rassemblements habituels et le chic Khan Market de South Delhi, parmi d’autres lieux emblématiques de la capitale nationale.

Elle est sortie pour capturer Delhi dans son isolement et a fini par obtenir plus de 10 000 photos de l’époque où le pays était juste au début d’une pandémie mondiale.

Pour elle, il s’agissait de s’asseoir à la maison et de s’inspirer du travail d’autres photographes, ou de vivre la réalité de la situation pour s’en inspirer.

« J’ai décidé de vivre la réalité. C’était presque comme une situation belliqueuse, sortir, interagir avec les gens sans savoir quand on pouvait attraper le virus », a déclaré Sharma à PTI.

«Et j’ai vu un Delhi que peu de gens ont jamais vu», a-t-elle ajouté. La nostalgie de grandir à Old et New Delhi autour de la collection de photos vintage de son grand-père a inspiré Sharma à capturer les photos en noir et blanc.

«Si vous regardez ces photos, vous ne pouvez pas dire qu’il s’agit de Delhi 2020 ou Delhi 1950 parce que Delhi ressemblait à ça et qu’il y avait moins de monde à l’époque», a-t-elle déclaré. Avec le «Présent absent», le Centre culturel de l’ambassade d’Italie a ouvert ses portes au public pour la première fois depuis le verrouillage.

Outre les panneaux de photos de Sharma, l’exposition a également présenté neuf œuvres de divers photographes italiens montrant des places célèbres de villes italiennes, dont Florence, Rome et la Cité du Vatican, pendant la période de verrouillage.

Les neuf photos des places italiennes font partie d’un projet original conçu par Marco Delogu, directeur du festival Fotografia à Rome, et sont accompagnées de textes d’écrivains italiens, dont l’auteur d’origine indienne Jhumpa Lahiri, lauréat du prix Pulitzer, qui vit à Rome.

« Ces photos montrent des endroits très fréquentés toute l’année. Ce n’est que grâce au verrouillage que nous avons eu la chance de capturer le silence », a déclaré Andrea Baldi, directeur du centre culturel de l’ambassade d’Italie.

L’exposition fermera le 10 décembre.