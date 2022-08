Des images en ligne montrent que la Chine rassemble des militaires

Des vidéos non vérifiées de matériel militaire chinois en mouvement sont apparues en ligne avant la visite prévue de Nancy Pelosi à Taïwan

De nombreux véhicules blindés, hélicoptères et autres matériels militaires ont été repérés dans la province chinoise du Fujian, juste de l’autre côté du détroit de Taïwan, selon des vidéos non vérifiées publiées mardi sur les réseaux sociaux.

L’accumulation présumée d’armes intervient alors que les médias rapportent que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, arrivera sur l’île autonome, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire, plus tard dans la journée.

Des vidéos sur les réseaux sociaux – prétendument tournées dans le Fujian – montraient de longues rangées de véhicules blindés et de camions militaires se déplaçant le long des routes locales. Des chars ont également été filmés en train d’être transportés par des camions avec des semi-remorques.

Le chemin de fer a apparemment également été utilisé dans le cadre du déploiement, avec un clip montrant ce qui ressemble à un missile balistique à courte portée Dong-Feng 15 en mouvement.

Les baigneurs du Fujian ont également capturé des dizaines de véhicules blindés se frayant un chemin dans le sable et des hélicoptères volant au-dessus de la mer. Il semble que les autorités aient décidé de ne pas fermer les plages, les militaires avertissant simplement les gens de faire place au matériel, via des haut-parleurs.

L’Armée populaire de libération (APL) de Chine a annoncé plus tôt le lancement d’exercices militaires dans la mer de Chine méridionale, qui comprend le détroit de Taïwan, à partir de minuit mardi. Les jeux de guerre doivent se dérouler jusqu’au samedi 6 août.

Samedi, l’APL a organisé des exercices à grande échelle avec des exercices de tir réel au large des côtes de la province du Fujian.

Pékin a été irrité par des informations selon lesquelles la tournée asiatique de Pelosi pourrait inclure une escale à Taïwan, qualifiant le voyage possible de “dangereux et provocateur” et promettant d’agir pour l’empêcher de se produire.

Bien que Taipei ne fasse pas partie des destinations officielles de la tournée du président de la Chambre, des responsables américains et taïwanais ont déclaré aux médias qu’elle pourrait atterrir sur l’île mardi.

Lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a lancé un avertissement aux États-Unis concernant la visite probable, déclarant que “Si tu joues avec le feu, tu vas te brûler.”

Un expert militaire chinois a déclaré mardi au journal d’État Global Times que l’APL “les avions de guerre peuvent tirer des obus en diagonale devant l’avion de Pelosi comme un avertissement supplémentaire” si l’avion de Pelosi essaie de s’approcher de l’île.

Un groupe de frappe de la marine américaine, dirigé par le porte-avions USS Ronald Reagan, a été repéré lundi dans les eaux des Philippines non loin de Taïwan. Les médias ont également affirmé que l’avion de Pelosi pourrait être escorté par des avions militaires si elle décidait de poursuivre la visite.

Taïwan est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance vis-à-vis de la Chine. Bien qu’ils reconnaissent officiellement Pékin comme la seule autorité légitime en Chine depuis 1979, les États-Unis entretiennent de solides liens officieux avec l’île de 23,5 millions d’habitants, vendant des armes de pointe à Taipei et soutenant sa volonté de souveraineté, au grand dam des autorités chinoises.