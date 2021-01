Le géant sud-coréen des smartphones Samsung travaillerait depuis longtemps sur ses trackers d’objets Bluetooth, soi-disant appelés Samsung Galaxy SmarTag. Maintenant, des images en direct du Samsung Galaxy SmarTag ont été divulguées en ligne. Les images fraîches feraient partie des documents de certification soumis à la National Communications Commission (NCC) de Taiwan. Des rapports précédents ont suggéré que Samsung pourrait lancer ses Galaxy SmarTags dans deux options de couleur et seront utilisés pour aider les utilisateurs à retrouver les objets perdus. Les Galaxy SmarTags de Samsung entreraient en concurrence avec les trackers Bluetooth de type AirTags Tile d’Apple.

Le Samsung SmarTag serait également compatible avec la fonction SmartThings Find de Samsung utilisée pour localiser les appareils Samsung Galaxy. Les images en direct ont été trouvées sur le site Web de la CCN par des personnes de 91Mobiles, qui, selon le site Web, ont également confirmé le nom du Samsung Galaxy SmarTag ainsi que le numéro de modèle EI-T5300. Il s’agit du même numéro de modèle avec lequel les Samsung Galaxy SmarTags ont été repérés sur une liste de certification indonésienne ainsi que sur une liste FCC. Les images montrent les trackers Samsung Galaxy SmarTag ayant un facteur de forme similaire à celui des trackers Tile et sont livrés avec un trou sur le dessus pour mettre une sangle. Le tracker de Samsung, cependant, a un profil plus arrondi que les trackers d’éléments Tile. L’image en direct montre le Galaxy SmarTag uniquement en couleur noire, la marque occupant le devant de la scène.

La dernière liste ne fournit aucune spécification des SmarTags Samsung Galaxy, mais les rapports précédents ont suggéré quelques détails sur les trackers d’objets Bluetooth. Selon des informations précédemment divulguées, les Samsung Galaxy SmarTags peuvent venir avec le support Bluetooth v5.1 et la compatibilité avec la fonction SmartThings Find qui utilise Bluetooth Low Energy et Ultra Wideband pour trouver les appareils Galaxy. Les traqueurs d’objets basés sur Bluetooth devraient également être disponibles en deux options de couleur: noir et gruau. Il peut également être livré avec un bouton physique qui peut aider à trouver un téléphone connecté lorsque vous appuyez dessus.