Des images effrayantes ont émergé du moment, ce qui pourrait contredire les affirmations de la police qu’un ancien vélo Rebels a été abattu lors d’une attaque de tireur d’élite présumée.

Nick Martin, 51 ans, a été mortellement touché au torse alors qu’il participait à l’événement de courses de dragsters Outlaw Nitro Challenge sur la piste de Perth Motorplex avec sa femme, sa belle-fille et son partenaire samedi soir.

La police pense qu’un tireur d’élite a tiré un seul coup de feu à longue portée de précision avant de fuir le chemin de roulement, où des centaines de familles horrifiées et de jeunes enfants étaient présents.

De nouvelles images ont émergé qui semblent montrer le son d’un seul coup de feu qui a tué Martin.

L’ancien patron du vélo Rebels, Nick Martin (photographié avec sa femme Amanda) a été abattu lors de l’événement de course de dragsters Outlaw Nitro Challenge samedi soir

Le clip de 29 secondes obtenu par The West Australian montre un dragster en action sur la piste vers 20h40 samedi soir.

Un bruit sourd se fait entendre pendant 13 secondes, suscitant un débat sur la question de savoir s’il s’agit d’un coup de feu ou d’un retour de feu de voiture.

La proximité et l’intensité du son réfutent les affirmations de la police que Martin a été abattu par un tireur d’élite à longue distance.

L’expert en tir Nick Russo, qui était également au Outlaw Nitro Challenge, dit qu’il n’y a aucun moyen que le son provienne d’une voiture qui se retourne car les dragsters sont tous à démarrage électrique.

« Le parking est loin, de l’autre côté de la piste, le vent souffle sur la piste, et tout le monde en course ne peut pas démarrer ses moteurs tant qu’il n’est pas appelé par le haut-parleur », a-t-il déclaré à la publication.

Il pense que la personne qui a tiré le coup fatal est un tireur d’élite professionnel ou ancien militaire et peut provenir des États de l’Est.

« À moins qu’il ne s’agisse d’un professionnel entièrement formé ou d’un ancien tireur d’élite SAS, je ne vois personne d’autre faire ce tir », a ajouté M. Russo.

«Un kill shot à 300m, dans ces conditions, c’est gros. C’est loin. Je doute qu’ils utilisent quelqu’un d’ici, et ils auraient dû être un professionnel ou un ancien professionnel. Quelqu’un avec une formation SAS.

Le cycliste tué Nick Martin (au milieu) était à la rencontre de dragracing avec sa femme Amanda (à gauche) et sa belle-fille Stacey (à droite)

Un garçon de cinq ans assis à proximité a également subi des blessures non mortelles, tout comme l’ancien cycliste du Gold Coast Bandido, Ricky Chapman, le partenaire de la belle-fille de Martin, Stacey Schoppe.

Chapman a subi une intervention chirurgicale, mais a été arrêté pour avoir enfreint ses conditions de libération conditionnelle.

L’ancien membre de Bandidos, âgé de 31 ans, a été libéré de l’hôpital mais arrêté à son domicile mardi soir après que les autorités ont émis un mandat de retour à la prison.

La police a allégué que Chapman avait enfreint la libération conditionnelle en s’associant à un gang de motards hors-la-loi.

Le gouvernement d’Australie occidentale offre une récompense pouvant atteindre 1 million de dollars pour les informations conduisant à l’arrestation et à la condamnation du meurtrier de Martin.

La belle-fille de Martin, Stacey Schoppe (à gauche) était sur la piste avec son partenaire Ricky Chapman (à droite). Ricky a également été blessé et a depuis été arrêté pour avoir enfreint les conditions de libération conditionnelle

Les détectives sondent si un tueur à vol d’oiseau était à l’origine de l’assassinat par un tireur d’élite d’un patron de bikie Rebels – qui s’est produit quatre jours après que WA a ouvert ses frontières aux États de l’Est

Les détectives enquêtent pour savoir si un tueur à gages de la côte est était à l’origine du meurtre par les gangs d’un patron de bikie des rebelles qui a été abattu par un tireur d’élite lors d’un assassinat hautement orchestré.

Nick Martin a été abattu dans le dos alors qu’il participait à l’événement de courses de dragsters Outlaw Nitro Challenge au Perth Motorplex, Kwinana Beach, samedi à 20h30 – quatre jours seulement après l’ouverture de la frontière avec la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria.

Le personnage de la pègre est décédé sur les lieux devant des familles et des enfants horrifiés, y compris sa propre femme et sa belle-fille.

La police d’Australie-Occidentale a confirmé à Daily Mail Australia qu’elle travaillait avec des agences partenaires dans les États de l’Est alors qu’elle enquêtait sur la possibilité d’un tueur par avion.

Nick Martin au club-house des rebelles. Le patron du vélo a été assassiné en public samedi devant sa famille

Les ambulanciers paramédicaux ont tenté de sauver le patron du vélo, Nick Martin, alors que des familles choquées le regardaient avec horreur après la fusillade de samedi soir. Sur la photo: des ambulanciers sur les lieux samedi

Alors que des raids nocturnes ont été menés par des officiers tactiques lourdement armés sur des propriétés liées aux rebelles, aux Mongols et aux Hells Angels – l’un des plus grands experts australiens des gangs de motards hors-la-loi a déclaré que l’attaque effrontée n’avait aucune des caractéristiques de « l’activité cycliste ».

« S’il s’agissait d’un différend entre clubs ou d’un conflit interne au sein d’un club, cela ne se serait pas passé de cette façon », a déclaré Mark Lauchs, professeur agrégé de criminologie à l’Université de technologie du Queensland, au Daily Mail Australia.

« Ce serait une confrontation beaucoup plus publique ou ils lui auraient tendu une embuscade. Il n’est pas courant de tuer des gens dans d’autres OMG pour ce qu’ils appellent – les affaires de club.

Le professeur Lauchs a déclaré que les motards n’avaient généralement pas les compétences de tir de précision pour prendre une photo à une si grande distance – en particulier devant des passants.

Il soupçonne un tireur professionnel d’un autre groupe du crime organisé d’avoir commis l’attaque.

« Sur la base d’autres cas en Australie où quelqu’un a été tué intentionnellement et non accidentellement tué dans un drive-by – il est généralement associé au crime organisé plutôt qu’aux OMG », a déclaré le professeur Lauchs.

« Il serait très inhabituel pour un OMG de mener ce genre d’attaque. »

L’un des emplacements de tir possibles au Perth Motorplex. Un tir lointain indiquerait un tireur d’élite, disent les experts

Bien que les chapitres de bikie fonctionnent principalement séparément et rassemblent rarement des membres d’autres États, ce n’est pas le cas en ce qui concerne le crime organisé australien plus traditionnel.

«Historiquement, si vous êtes dans le crime organisé en Australie et que vous voulez frapper quelqu’un, vous amèneriez quelqu’un d’un état à un autre qui peut venir le faire, puis partir», a déclaré le professeur Lauchs.

« Vous faites venir quelqu’un de l’extérieur de la juridiction pour qu’il puisse se lever et partir dans le but que la police locale ne les attrape jamais – simplement parce qu’ils ne recherchent pas cette personne. »

Même si un tueur interétatique est capturé à la caméra, la police locale aura du mal à essayer d’identifier le suspect – car les enquêteurs devront entreprendre le processus laborieux de liaison avec d’autres organismes d’application de la loi à travers l’Australie.

« Il y a 100 ans, c’était la méthode classique du crime organisé pour faire les choses », a déclaré le professeur Lauchs.

L’Australie-Occidentale a finalement rouvert ses frontières à la Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria le 8 décembre après avoir été fermée aux non-citoyens et aux non-résidents depuis mars en raison du coronavirus.

La page Facebook d’Amanda Martin est inondée de photos de son mari Nick (photographiés ensemble)

« Il a dû y avoir une pénurie de victimes du crime organisé pendant Covid parce qu’ils ne pouvaient pas voler entre les États », a déclaré le professeur Lauchs.

« Je ne serais donc pas surpris s’il y avait un lien entre le moment de l’ouverture des frontières et ce meurtre. »

La nature effrontée de l’exécution qui a également blessé un autre membre du gang Rebels et un garçon de cinq ans, qui était assis sur les genoux de ses parents à proximité, pousse les autorités à chercher désespérément des réponses.

Mardi, la police a offert une récompense d’un million de dollars pour les informations menant à une arrestation.

Alors que la chasse au tireur se poursuit, la famille en deuil de Martin a riposté aux affirmations du commissaire de police de WA, Chris Dawson, selon lesquelles il avait récemment « perdu son statut » dans le gang de motards Rebels.

Sa fille Tia Martin, 22 ans, insiste sur le fait qu’il n’a pas été démis de ses fonctions par le club, mais a confirmé qu’il était légalement interdit de communiquer avec les membres des Rebels et qu’il « serait allé en prison » s’il avait été surpris en train de s’associer avec eux en raison d’un procès en cours.

La belle-fille de Martin, Stacey Schoppe (photo) a tenté de le faire revivre sur les lieux

« Il était inculpé et n’appartenait pas à une association et n’a pu parler à personne dans le club depuis des mois », a déclaré Mme Martin à The West Australian.

‘(Son assassinat) n’est certainement pas venu de l’intérieur du club. Nous sommes une famille.’

Des rapports, démentis par sa fille, suggéraient que sa fusillade était en représailles à des problèmes présumés qu’il avait dans le club.

Daily Mail Australia ne suggère pas qu’un associé de M. Martin soit responsable de sa mort.

Avant sa mort, Martin était une identité bien connue dans le monde souterrain de Perth et avait survécu à une série d’attaques.

Il a reçu une balle dans le bras alors qu’il arrivait à son domicile de Balcatta, dans la banlieue nord de Perth, en mars 2011.

Les services d’urgence du Perth Motorplex samedi soir après avoir été abattu devant des familles horrifiées

La police a critiqué les vélos lundi en disant qu’ils emportaient leur violence dans les espaces publics, mettant tout le monde en danger. Sur la photo: la scène de samedi après la fuite des familles et des passants

Sur la photo: Perth Motorplex à Kwinana Beach où la fusillade a eu lieu samedi

À l’époque, les rebelles étaient enfermés dans une querelle avec le Rock Machine Gang et son membre Benjamin Spikes a été condamné pour la fusillade.

Un an plus tard, la maison de Martin à Balcatta a été la cible d’une autre attaque et sa voiture a été incendiée.

Martin aurait également été impliqué dans une bagarre avec un vélo Hells Angels au Sandbar, à Scarborough, le 24 novembre.

Des caméras de sécurité ont filmé deux hommes se parlant et se serrant la main avant qu’une bagarre n’éclate entre le personnel et les clients du bar branché de la plage.

Les amateurs de pub ont pu être vus dans les images fuyant la bagarre alors que des meubles étaient jetés autour du bar pendant la violente bagarre.

Daily Mail Australia ne suggère pas que les deux incidents sont liés.