Des images émergent d’une agression violente présumée par la superstar de la NFL (VIDEO)

Le porteur de ballon star Alvin Kamara est accusé d’avoir frappé à plusieurs reprises un homme lors d’un incident dans un hôtel de Las Vegas

Des images sont apparues en ligne de la superstar de la NFL, Alvin Kamara, semblant frapper à plusieurs reprises un homme à l’intérieur d’un hôtel de Las Vegas plus tôt cette année.

Kamara, 27 ans, quintuple porteur de ballon du Pro Bowl, qui a joué pour les Saints de la Nouvelle-Orléans depuis qu’il a été recruté dans la NFL en 2017, aurait agressé Darnell Green le 5 février au Cromwell Hotel and Casino.

Cependant, des sources citées par TMZ Sports affirment que Green a initié la confrontation qui aurait eu lieu lorsque Kamara et son entourage ont refusé à Green l’entrée dans un ascenseur à l’extérieur de la discothèque populaire de l’hôtel, la discothèque Drai’s.

Un procès intenté par Green affirme que Kamara l’a repoussé avant de se lancer dans une violente agression.

Les images de la caméra de sécurité divulguées, qui ont été obtenues par TMZ Sports, montrent Kamara – qui peut être vu portant une chemise de couleur claire et dans ses dreadlocks emblématiques, frappant Green à plusieurs reprises.

TMZ a publié la vidéo du combat d’Alvin Kamara pic.twitter.com/FtmR95bp2P – Canapé fantastique (@fantasycouch) 5 novembre 2022

On peut voir Green tomber au sol pendant l’attaque où des membres de l’entourage de Kamara continuent l’assaut, donnant des coups de pied à l’homme couché alors qu’il est au sol.

Selon les poursuites judiciaires lancées par Green, il a subi une litanie de blessures lors de l’agression, notamment au cou, au dos, à la tête, aux épaules, aux genoux et au visage.

Le procès, dans lequel Green demande un paiement de 10 millions de dollars, prétend également qu’il a subi “une fracture faciale défigurante” à son os orbitaire droit.

Kamara a été arrêté dans les jours qui ont suivi l’agression présumée pour coups et blessures graves entraînant des lésions corporelles importantes et un complot en vue de commettre des coups et blessures. Il doit comparaître devant le tribunal la semaine prochaine.

La star des Saints de la Nouvelle-Orléans est considérée comme l’un des meilleurs porteurs de ballon de la NFL. Il a marqué trois touchés, un sommet de la saison, lors de la victoire de son équipe contre les Raiders de Las Vegas le week-end dernier.

La NFL a été contrainte de faire face à une série d’affaires d’agression très médiatisées impliquant ses joueurs ces dernières années. Un autre porteur de ballon, Kareem Hunt, a été frappé d’une suspension de plusieurs matchs à la suite d’un incident de 2018 au cours duquel il a été vu dans des images de la caméra de sécurité d’un hôtel en train de donner un coup de pied à une associée.

Plus récemment, le quart-arrière des Cleveland Browns Deshaun Watson a été suspendu pour 11 matchs à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait agi de manière inappropriée en compagnie de plus de 20 massothérapeutes.