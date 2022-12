Des images effrayantes révèlent à l’intérieur des tunnels abandonnés vieux de près de 200 ans qui mènent à la mer

Des photos CREEPY ont révélé à quoi cela ressemble à l’intérieur de kilomètres de tunnels miniers abandonnés.

Les explorateurs locaux ont découvert les parties inédites du réseau de tunnels à Llandudno, au Pays de Galles.

Le tunnel semble s’étirer pour toujours Crédit : Great Orme Exploration Society

Les explorateurs ont trouvé des objets datant des années 1870 Crédit : Great Orme Exploration Society

La ville historique abritait une mine de cuivre du XIXe siècle avant qu’elle ne soit détruite par les inondations.

Cependant, en 1985, un groupe de passionnés locaux s’est réuni pour rechercher et promouvoir l’histoire de The Great Orme, un bloc de calcaire qui se détache dans la mer.

C’est au cours de leurs recherches qu’ils ont découvert des kilomètres de tunnels allant du dessous des rues de la ville jusqu’au monticule lui-même.

Maintenant, des photos prises par la Great Orme Exploration Society (GOES) ont révélé à quoi ressemble l’intérieur du puits de mine étroit et sombre.

Les clichés effrayants montrent la vue sur les tunnels humides, creusés grossièrement dans la roche et s’atténuant lorsque la lampe de poche du photographe ne parvient pas à pénétrer dans l’obscurité.

Ils ont également trouvé des artefacts comme de vieux bocaux Bovril, des pipes en terre et des bouteilles d’eau gazeuse des années 1870.

Adrian Hughes, le coordinateur du groupe, a déclaré à North Wales Live: “Certains puits n’ont pas été bouchés et ils sont devenus un moyen facile pour les résidents de se débarrasser des ordures.

“Malheureusement, cela a entraîné la mort d’un enfant qui est tombé dans un puits ouvert à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, après quoi ils ont été bloqués.”

Les membres de GOES travaillent maintenant pour débloquer le reste des tunnels et espèrent pouvoir accéder au Great Orme directement à travers le monde souterrain.

Adrian a ajouté: “Nous savons depuis longtemps qu’il y a plus de tunnels et y accéder était l’un des principaux objectifs de la société lors de sa création.

“Nous n’avons aucune idée du nombre de niveaux sous la plus haute galerie. Il est possible qu’il y en ait des dizaines d’autres, avec des centaines de tunnels, certains menant sous la mer, et maintenant tous submergés.”

Les photos effrayantes révèlent à quoi ça ressemble dans les tunnels étroits et humides Crédit : Great Orme Exploration Society