Des images effrayantes montrent une fille de 7 ans jouant quelques minutes avant d’être écrasée à mort par un pneu de 200 lb devant le magasin de papa

La vidéo CHILLING montre une fillette de sept ans en train de jouer quelques minutes avant d’être écrasée à mort par un pneu de 200 lb au travail de son père.

On peut voir Lily Dorrough courir joyeusement avec sa sœur et une amie, grimpant sur les installations de la salle d’exposition dans l’atelier de son père à Roma, dans le Queensland.

Mais son père a été alerté par les cris des amis de Lily après que le pneu qui était appuyé contre un hangar sur la passerelle commune avec un locataire voisin du complexe industriel lui soit tombé dessus.

Michael Dorrough a ensuite été vu transportant Lily gravement blessée dans sa voiture pour la transporter à l’hôpital, où elle est décédée quelques heures plus tard.

“Lily adorait grimper et courir, elle était toujours pleine d’énergie”, a déclaré M. Dorrough à l’Australie. “ Une affaire actuelle ” programme.

CRIS

“C’est difficile à croire, tu penses que c’est un mauvais rêve, tu espères que c’est un mauvais rêve, tu penses que ce n’est pas physiquement possible, ma petite fille était dans le magasin 10 minutes plus tôt.”

La tragédie s’est produite après qu’il a récupéré ses filles à l’école et les a ramenées à son entreprise de revêtement de sol en août 2019.

Deux autres enfants ont également été déposés au travail de M. Dorrough et CCTV montre Lily et l’un d’eux en train de jouer.

Des images montrent Lily grimpant sur les étagères de la salle d’exposition avant de ranger ses affaires pour rentrer chez elle.

Mais les images montrent M. Dorrough courant hors de la porte de son entreprise, tombant presque en courant pour trouver Lily.

«J’ai couru directement par la porte arrière vers les toilettes, en suivant l’amie de Lily et malheureusement j’ai trouvé la scène tragique où une roue de camion est tombée sur ma petite fille», dit-il.

M. Dorrough a ramassé Lily et l’a emmenée à l’hôpital mais la tête et la poitrine de la petite fille avaient pris le poids de la roue et les médecins ne pouvaient rien faire pour la sauver.

Il affirme que le locataire voisin Gavin Brown a utilisé le hangar pour des réparations mécaniques et y dirigeait une entreprise.

La police et la santé et la sécurité au travail ont enquêté sur l’accident et ont par la suite innocenté M. Brown de tout acte répréhensible car il ne pouvait être prouvé qu’il dirigeait une entreprise à partir du complexe.

M. Dorrough a exigé une deuxième enquête mais cela s’est terminé avec le même résultat.

Il a dit qu’il n’y avait «aucune raison pour que les roues soient là» et que «vous pourriez facilement mettre deux roues à l’intérieur».

«Si c’était moi-même ou l’un des autres locataires qui ont installé ces roues là-bas, qui sont des entreprises légitimes enregistrées et agréées, nous aurions été poursuivis», a-t-il déclaré.

M. Brown a toujours soutenu qu’il utilisait le hangar pour le stockage et a depuis quitté le complexe industriel.

Interrogé par A Current Affair pour commenter, M. Brown a déclaré: “tout le monde sait ce que j’en pense, ce n’est pas du tout une chose très agréable, les enquêtes ont été faites, c’est tout ce que j’ai à dire”.