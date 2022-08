Des images effrayantes montrent des troupes russes se massant dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe au milieu des craintes d’un effondrement de type Tchernobyl

Les troupes RUSSES ont été photographiées en masse dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe, faisant craindre une fusion catastrophique de type Tchernobyl.

Des images satellite effrayantes capturent les soldats et les véhicules militaires de Vlad à quelques mètres des réacteurs nucléaires meurtriers.

Le ministère de la Défense a partagé des images satellites des troupes russes à Zaporizhzhia Crédit : Twitter

La plus grande centrale nucléaire d’Europe est aux mains des Russes depuis mars Crédit : AP

La Russie est accusée de stocker des véhicules militaires à l’intérieur de la centrale nucléaire Crédit : CNN

Les images, partagées par le ministère britannique de la Défense, montrent des véhicules blindés de transport de troupes et des camions de fret militaires russes à seulement 60 mètres du réacteur cinq de la centrale nucléaire à six réacteurs de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine.

“Le 21 août 2022, des images indiquaient que la Russie maintenait une présence militaire renforcée au [Zaporizhzhia] site, avec des véhicules blindés de transport de troupes déployés à moins de 60 mètres du réacteur numéro cinq”, a déclaré le ministère de la Défense.

“Les troupes russes tentaient probablement de dissimuler les véhicules en les garant sous des tuyaux et des portiques aériens.”

Il poursuit : « La Russie est probablement prête à exploiter toute activité militaire ukrainienne à proximité [Zaporizhzhia] à des fins de propagande.

“Alors que la Russie maintient l’occupation militaire de [the plant]les principaux risques pour l’exploitation des réacteurs resteront probablement les perturbations des systèmes de refroidissement des réacteurs, les dommages à leur alimentation de secours ou les erreurs des travailleurs travaillant sous pression.”

Zaporizhzhia est aux mains de soldats russes depuis mars, et des rapports affirment que les troupes ukrainiennes sont torturées par des agents des services secrets russes, le FSB, pour les empêcher de révéler aux inspecteurs de la sécurité de l’ONU les risques sur le site.

Les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) devraient avoir accès à la centrale dans les prochains jours.

Le média d’État russe TASS rapporte que “des employés de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia ont été arrêtés pour avoir informé l’armée ukrainienne de l’emplacement de l’équipement militaire russe dans la centrale”.

Mais un ingénieur a déclaré au Telegraph que nombre de leurs collègues avaient été arrêtés alors qu’ils se rendaient au travail par des agents du FSB.

“Un des [the FSB’s] ici, c’est d’emmener les employés de la salle de contrôle au sous-sol », a-t-il dit, ajoutant que la police secrète détenait et torturait les employés.

“Notre direction garde le silence à ce sujet, pour ne pas semer la panique, mais les gens qui reviennent après ces ‘conversations’ au sous-sol ne disent rien du tout”, a-t-il ajouté.

Il y a deux jours à peine, un ouvrier de l’usine aurait été tué par les forces russes après que son taxi ait été bombardé.

Le maire d’Enerhodar, Dmytro Orlov, a déclaré que l’attaque avait eu lieu lundi et a nommé le mort comme Vladyslav Mitin, 26 ans, qui travaillait comme serrurier au département d’automatisation et de mesure thermique.

L’Ukraine accuse la Russie de rançonner Zaporizhzhia, d’y stocker des armes tout en lançant des attaques meurtrières.

Il avertit également que la main-d’œuvre de l’usine a été réduite à des niveaux dangereusement bas, tandis que des mines terrestres ont été placées autour du bassin de refroidissement.

Plus tôt ce mois-ci, les travailleurs de Zaporizhzhia auraient reçu l’ordre de partir des forces russes, faisant craindre une catastrophe.

La semaine dernière, des images ont semblé montrer au moins cinq camions militaires russes garés à l’intérieur d’un hall de turbogénérateur nucléaire à l’usine.

Tous les camions portent des marques de guerre « Z » russes distinctives sur leurs capots et sont peints en vert camouflage.

Les craintes grandissent que les forces de Vlad n’organisent une attaque ” sous faux drapeau ” à l’usine lors de la visite des inspecteurs de l’AIEA, qu’ils accuseront l’Ukraine, dans un jeu insensé de stratégie de la corde raide avec Kyiv.

Jeudi, les troupes russes auraient déclenché des incendies de forêt délibérés dans les bois près de Zaporizhzhia, provoquant des pannes de courant et coupant l’eau dans la ville voisine d’Enerhodar, où vivent quelque 53 000 personnes.

Les incendies ont endommagé les lignes électriques voisines, laissant les villes de Melitopol et Berdiansk sans électricité.

Des comptes de médias sociaux pro-russes ont imputé les incendies de forêt aux forces ukrainiennes, affirmant que leurs troupes utilisaient des munitions incendiaires sur l’usine.

La centrale du sud de l’Ukraine compte six réacteurs nucléaires Crédit : Reuters

Le rayonnement d’une fuite potentielle pourrait se propager à travers l’Europe Crédit : @myroslavapetsa / Twitter

Il a fait craindre une catastrophe nucléaire de type Tchernobyl Crédit : Getty – Contributeur

Les autorités de l’usine, soutenues par la Russie, affirment que leur système de sécurité a été mis en action à la suite de prétendus bombardements ukrainiens.

Vladimir Rogov, chef du régime fantoche pro-Kremlin dans la région, a insisté sur le fait que la panne de courant n’avait pas affecté Zaporizhzhia.

Cela fait suite aux craintes d’une catastrophe nucléaire de type Tchernobyl à la centrale, qui pourrait propager les retombées radioactives à travers l’Europe.

La catastrophe de Tchernobyl en 1986 est le pire déversement radioactif de tous les temps.

Il s’est produit dans ce qui était alors l’Union soviétique, mais qui est l’Ukraine d’aujourd’hui, et a causé des radiations mortelles à travers l’Europe.

Bien que le bilan direct de la catastrophe cité par les Soviétiques n’ait été que de 31, on pense qu’il a déclenché des taux de cancers supérieurs à la moyenne dans la région environnante au cours des années qui ont suivi.

Une zone d’exclusion de 2 600 km² reste en place autour de la centrale, y compris la ville abandonnée de Pripyat qui a été construite pour les travailleurs de Tchernobyl.

Le chef d’Energoatom, la société ukrainienne d’énergie atomique, a averti que la Russie prévoyait de déconnecter Zaporizhzhia du réseau électrique ukrainien, ce qui risquerait de provoquer une panne catastrophique des systèmes de refroidissement de la centrale.

Les ingénieurs russes ont produit des plans détaillés pour couper la centrale et la connecter au réseau russe à la place, a déclaré Petro Kotin.

Il a ajouté qu’il craignait que les hommes de Poutine ne ciblent les lignes électriques de l’usine qui la relient au réseau ukrainien pour achever la prise de contrôle, rapporte The Guardian.

“Vous ne pouvez pas simplement passer d’un système à un autre immédiatement, vous devez tout fermer d’un côté, puis vous commencez à basculer d’un autre côté”, a-t-il déclaré au Guardian.

Il a ajouté: “Pendant cette déconnexion, l’usine ne sera connectée à aucune alimentation électrique et c’est la raison du danger. Si vous ne fournissez pas de refroidissement … pendant une heure et demie, alors vous aurez déjà fondu .”

Kotin a mis en garde contre les dangers si un équipement militaire russe de l’usine explosait et déclenchait un incendie.

“Cette situation est très dangereuse non seulement pour l’usine [and] pour l’Ukraine mais aussi pour le monde entier parce qu’on ne peut jamais dire quel temps il fera et quelle sera la direction du vent [would be],” il a dit.

Les troupes russes continuent de s’enliser dans une guerre d’usure en Ukraine, sans gains territoriaux sérieux depuis des mois.

Jeudi, le président Poutine a annoncé l’expansion prévue des forces armées russes à plus d’un million avec l’ajout de 137 000 nouveaux militaires.

Cela survient alors que le nombre de morts russes dans la guerre en Ukraine a grimpé à près de 50 000 avec le passage du sixième anniversaire du conflit.