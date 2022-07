Des images effrayantes de la scène de la mort du défi des armes à feu TikTok Orbeez montrent une empreinte de main sanglante après qu’un adolescent a été abattu au visage et tué

Des images CHILLING, y compris une empreinte de main sanglante, ont révélé la scène horrible d’un défi TikTok qui a horriblement mal tourné – et a entraîné la mort d’un adolescent.

La fin fatale est survenue alors qu’un adolescent new-yorkais participait à un défi Orbeez sur le site de médias sociaux populaire – lorsqu’il aurait été «abattu au visage» par un officier en congé.

Une empreinte de main sanglante a été retrouvée sur un véhicule lié à la mort par balle d’un homme de 18 ans à New York, qui aurait participé à un défi viral Orbeez TikTok impliquant une arme-jouet Crédit : Dakota Santiago/FreedomNewsTV

Raymond Chaluisant, 18 ans, a été retrouvé inconscient par les autorités à environ 800 mètres du lieu de la fusillade. Crédit : Dakota Santiago/FreedomNewsTV

TikToker, Raymond Chaluisant, 18 ans, du Bronx, New York, est décédé, a confirmé le porte-parole du NYPD Anwar Ishmael au US Sun.

L’agent pénitentiaire Dion Middleton a été accusé de meurtre, ainsi que d’homicide involontaire coupable et de possession criminelle d’une arme, selon les autorités.

L’homme de 45 ans aurait tiré sur l’adolescent le 21 juillet, alors que le jeune utilisait un pistolet à eau jouet présenté dans un défi viral de TikTok.

Le défi consiste à tirer sur du gel mou Orbeez ou des boules d’eau à partir de pistolets airsoft, en tirant sur des victimes innocentes depuis une voiture.

Selon la police, Chaluisant tirait au pistolet à eau depuis l’intérieur d’un véhicule.

Middleton a été touché par les plombs et a pensé qu’il avait été touché par une vraie arme à feu, selon Spectrum NY1, qui a déclaré avoir riposté à la voiture avec son arme.

Il y avait au moins un autre passager dans le véhicule.

Middleton lui aurait alors tiré dessus avec sa propre arme, tirant plus d’une fois.

L’incident s’est produit lors d’une des journées les plus chaudes de l’année à New York, qui connaît actuellement une vague de chaleur, avec des températures torrides dans les années 90.

La sœur aînée de Chaluisant, Jiraida Esquilin, 29 ans, a déclaré au Daily News que son petit frère venait de participer à une bataille de pistolets à eau avec des amis du quartier par une chaude nuit d’été.

“Je ne peux pas croire qu’un agent de correction ait tué mon frère”, a déclaré Esquilin au journal. “Tout de nos jours est une chose de rage.”

Elle a poursuivi en disant: «Ils s’amusaient juste. C’est un nouveau pistolet nerf qui tire de l’eau. Tout le quartier se battait avec des pistolets à eau. Il faisait 90 degrés.

Esquilin a également déclaré au journal que son frère était apprécié de tous dans la communauté et que la tragédie est survenue cinq mois seulement après la mort de son père.

Elle a ajouté que la mère du garçon n’était pas en mesure d’identifier le jeune tué, car, a-t-elle révélé, il aurait été abattu à bout portant dans le menton, selon le Daily News.

Le journal a également rapporté que la famille ne savait pas avec qui Chaluisant était, mais il avait dit à sa mère plus tôt qu’il allait au McDonald’s.

La police a déclaré au Sun que la fusillade mortelle avait eu lieu à Cross Bronx Expressway et Morris Ave.”

Cependant, Chaluisant a été retrouvé inconscient (à environ 800 mètres), lorsque les autorités sont arrivées.

Il aurait été sur le siège passager d’une Acura argentée.

Le NYPD a déclaré au Sun que les flics étaient arrivés à 1h35 du matin au Grand Concourse et à East Tremont Avenue à Mount Hope. Le département nous a également confirmé que la victime avait été retrouvée “inconsciente avec une blessure par balle au visage”.

L’adolescent a été transporté d’urgence à l’hôpital St. Barnabas où il a été déclaré mort, selon le NYPD.

La police n’a pas immédiatement révélé le nom du conducteur du véhicule, mais a déclaré qu’il s’agissait d’une connaissance de Chaluisant de Yonkers, âgée de 22 ans.

Middleton a été arrêté aujourd’hui dans un champ de tir du NYPD, où il travaille à l’entraînement. Il s’est présenté au travail comme d’habitude, mais a été retrouvé grâce à la surveillance policière de son véhicule, selon les autorités.

La tendance des médias sociaux suscite des inquiétudes dans certaines communautés et parmi les services de police d’une partie du pays, selon 6ABC à Philadelphie, en Pennsylvanie.

Jeudi soir, le NYPD tweeté rappelant aux habitants que les jouets étaient illégaux à New York.

“Les Bead Blasters tirent des perles d’eau en gel propulsées par une pompe à air à ressort, ce qui en fait une carabine à air comprimé”, lit-on dans le message.

«Les carabines à air comprimé sont une violation à New York et sont illégales à posséder. Les contrevenants trouvés en possession de ceux-ci recevront une convocation pénale et l’arme sera confisquée”, poursuit le message. Le Sun a contacté le NYPD pour plus de détails.

L’agent pénitentiaire, Dion Middleton, 45 ans, a été accusé de meurtre, d’homicide involontaire coupable et de possession criminelle d’une arme, selon les autorités Crédit : Dakota Santiago/FreedomNewsTV