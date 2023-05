Des images d’une prison québécoise publiées impliquant un détenu autochtone et des agents

AVERTISSEMENT : Les détails de cet incident peuvent être pénibles pour certains lecteurs.

Des images de surveillance récemment publiées capturées à l’intérieur d’une prison du Québec montrent un groupe d’agents correctionnels donnant des coups de pied et empilant sur un individu en détresse.

La vidéo de 12 minutes fournie à CTV News montre plusieurs agents au-dessus de Nick Dinardo, un bispirituel de 30 ans de la Première Nation de Piapot qui est actuellement incarcéré pour voies de fait graves.

Le clip commence avec Dinardo debout dans un couloir de l’établissement Port-Cartier dans la nuit du 30 mai 2021 alors que quatre agents correctionnels s’approchent. Après une conversation qui a duré moins d’une minute, l’un des officiers charge vers Dinardo dans ce qui semble être une tentative de les repousser dans leur cellule de prison pour la nuit.

Pendant quelques secondes, il semble que les agents aient réussi et l’un des gardes fait signe à son collègue de fermer la porte motorisée, mais Dinardo sort en rampant sur les mains et les genoux. Une lutte s’ensuit et les agents correctionnels tentent de refermer la porte de la cellule, mais la jambe de Dinardo – et à certains moments son bras – reste coincée entre le cadre de la porte.

On peut voir l’un des officiers donner plusieurs coups de pied à la jambe de Dinardo tandis que trois autres se tiennent à côté et regardent.

Quelques secondes de plus passent et le corps entier de Dinardo se coince entre le cadre de la porte, c’est à ce moment que trois des agents les sortent de leur cellule et les clouent au sol.

Dinardo a déclaré à CTV News lors d’un entretien téléphonique que pendant l’incident, ils traversaient une crise de santé mentale et criaient à l’aide. Mais au lieu de cela, Dinardo dit qu’ils ont été traités violemment par le personnel pénitentiaire qui, selon eux, a fait usage d’une force excessive à un moment où ils disaient avoir besoin de compassion et de soins.

«Je me suis juste senti frappé à la tête et tout ça et j’ai eu mon bras tiré dans le dos comme s’ils allaient me menotter et il se tordait de toutes ces différentes manières jusqu’à ce qu’ils finissent par s’arrêter, me soulever et me mettre dans ma cellule », a déclaré Dinardo à CTV News lors d’une entrevue téléphonique en mai 2022 depuis l’établissement Millhaven pour hommes à Bath, en Ontario.

« Tout mon bras était noir – comme du violet noirâtre – à cause de la blessure », ont-ils ajouté. « Après huit jours, une infirmière a finalement regardé mon bras, et elle a dit ‘oui, tu dois absolument passer des radiographies.' »

Dinardo dit que l’altercation avec les agents correctionnels a entraîné une fracture du bras qui a mis des semaines à guérir.

Concernant l’incident, Kevin Antonucci, porte-parole du Service correctionnel du Canada (SCC), a déclaré à CTV News : « Nous pouvons confirmer qu’il y a eu un incident impliquant ce délinquant où l’on a eu recours à la force. »

« Le SCC a mené une enquête sur cet incident et a conclu que le recours à la force était disproportionné. Une enquête disciplinaire a également été diligentée. À la suite de ces processus, des mesures correctives pour remédier à l’incident ont été prises », a-t-il ajouté.

CTV News a demandé si les agents étaient toujours employés par l’agence, mais le SCC a refusé de commenter.

Selon l’équipe d’avocats de Dinardo aux Prisoners’ Legal Services en Colombie-Britannique, les agents correctionnels ont à plusieurs reprises fait usage de la force contre Dinardo. Les avocats disent que Dinardo demande des vidéos illustrant ces événements depuis des années.

En décembre 2019, Dinardo a déposé sa première demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour les dossiers de prison et, en septembre 2022, ils ont déposé deux poursuites devant un tribunal fédéral pour forcer le SCC à publier les images.

« L’accès aux informations et aux vidéos concernant l’utilisation de la violence par le gouvernement contre les personnes en prison est essentiel si nous voulons avoir un système pénitentiaire basé sur la transparence et la responsabilité », a déclaré l’avocate de Dinardo, Jennifer Metcalfe, dans un communiqué. « Ces rares aperçus de la violence d’État derrière les murs des prisons devraient indigner le public. »

En plus de poursuivre le gouvernement fédéral pour des casiers judiciaires, Dinardo a également déposé deux plaintes en matière de droits de la personne contre le SCC pour discrimination à leur encontre sur la base de leur identité autochtone, de leur identité de genre, de leur religion et de leur handicap mental. L’état de ces plaintes est en cours.

« Je suis soulagé d’avoir enfin ces vidéos pour que le monde puisse voir la violence et l’injustice que j’ai subies en prison, mais la lutte est loin d’être terminée », a déclaré Dinardo dans un communiqué publié par leurs avocats.