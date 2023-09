Des images d’une caméra corporelle diffusées lors d’une fusillade mortelle par la police au Rochester Tech Park

Le bureau du procureur général de New York a publié des images d’une caméra portée sur le corps de la fusillade mortelle de Daniel Legler par la police, le 6 août.

Legler, 35 ans, a été mortellement abattu dans un champ près du parc technologique de Rochester après que la police a allégué qu’il avait tiré avec une arme à feu sur le soldat de l’État de New York Dominick Caito.

Selon la police d’État, le la rencontre a commencé sur l’Interstate 490, près d’Innovative Field, lorsque Caito a tenté d’arrêter le véhicule de Legler pour une inspection d’État expirée. Legler ne s’est pas conformé et a conduit vers l’ouest en direction de la route 531 à Gates.

Peu de temps après la tentative de contrôle routier, la police a déclaré que Legler avait quitté l’autoroute à Rochester Tech Park sur Elmgrove Road, où il avait heurté un garde-corps, sauté un virage et s’était écrasé dans un champ.

Alors que Caito tentait d’arrêter le conducteur, les deux hommes se sont battus avant que Legler ne tire une balle avec son arme de poing « à proximité immédiate du policier », a indiqué la police. Caito a riposté, tuant Legler.

Le bureau du procureur général de New York est chargé d’enquêter sur tous les incidents au cours desquels un policier aurait pu causer la mort d’une autre personne. Dans la mesure du possible, le bureau s’efforce de diffuser les images des caméras portées sur le corps afin d’accroître la transparence de ces incidents.

L’enquête sur la mort de Legler est en cours, mais le bureau a déclaré que les autorités avaient récupéré une arme sur les lieux. En moyenne, il a fallu un peu plus d’un an au bureau pour rendre compte de ses conclusions.

Que montre la caméra portée sur le corps de la police ?

Le bureau du procureur général de l’État a publié un extrait de 2 minutes et 37 secondes de l’incident provenant de la caméra portée sur le corps de Caito, qui commence alors qu’il suit Legler hors de l’autoroute avec les lumières et les sirènes activées.

Les images montrent Caito sortir de sa voiture mais garde une distance entre lui et Legler alors qu’il ordonne à l’homme de rester dans son véhicule six fois au cours des 30 prochaines secondes, avertissant Legler qu’un chien de police est en route et qu’il est tenu sous la menace d’une arme. .

Legler sort de son véhicule et commence à s’éloigner avant de trébucher et de tomber. Caito s’approche alors de l’homme, lui demandant de rester au sol et de se retourner sur le ventre, disant à Legler qu’il a un Taser. Legler semble résister tandis qu’il marmonne : « Ne le fais pas ».

Après quelques secondes, le policier crie un juron et revient en courant en direction de sa voiture de police, tirant plusieurs balles derrière lui en direction de Legler, qui s’est relevé. On ne sait pas exactement ce que le soldat a vu ou entendu pour le faire fuir.

Caito s’arrête à quelque distance, les radios indiquent que des coups de feu ont été tirés et continue de crier à Legler de se mettre au sol. Legler est debout mais ne bouge pas. Caito tire un coup de plus et Legler tombe. Environ 20 secondes se sont écoulées entre le premier et le dernier plan.

« Coups de feu tirés sur le terrain », dit Caito sur sa radio de police. « Le suspect est à terre. Il a une arme mais je ne sais pas où elle se trouve. Je recule pour me mettre à couvert. »

Avertissement – ​​Images graphiques : Voir les images de la caméra portée sur le corps publiées par le bureau du procureur général de l’État

Cet article a été initialement publié sur Rochester Democrat and Chronicle : Des images de caméras corporelles diffusées lors de la fusillade mortelle de Daniel Legler par la police