Des images du vol Delta à destination de Barcelone qui a été forcé de retourner à Atlanta montrent les conséquences de l’horrible accès de diarrhée du passager qui a provoqué un « problème de risque biologique »

Des images dégoûtantes semblent montrer l’intérieur sale d’un vol Delta qui a été contraint de faire demi-tour après qu’un passager ait eu la diarrhée tout au long de l’avion.

Des excréments et des serviettes en papier étaient visibles dans l’allée, selon un clip filmé à la suite de la catastrophe en plein vol de vendredi.

Les détails de l’incident restent flous, les images ayant été prises après l’évacuation de l’avion.

Le vol a décollé d’Atlanta et était prévu pour Barcelone, mais n’a même pas atteint l’Atlantique avant que le pilote malade n’oblige le pilote à retourner à l’aéroport après que le désordre ait été considéré comme un « risque biologique ».

Delta a déclaré que 336 passagers avaient été retardés pendant des heures à cause de l’incident, mais les clients n’ont pas tardé à féliciter les équipes de nettoyage qui ont nettoyé l’avion et remplacé les tapis détrempés au cours d’une opération de cinq heures. L’avion a atterri à Barcelone avec huit heures de retard.

Des images dégoûtantes auraient montré les conséquences de la diarrhée explosive qui a déclenché le chaos sur un vol Delta vendredi.

Les images montrent un passager marcher sur presque toute la longueur de l’avion pour révéler l’étendue du désordre.

La personne qui a partagé les images sur X (anciennement Twitter) mardi, sous le nom de Xansby, a déclaré que son petit frère était à bord.

Bien qu’il ait déclaré que son jeune frère avait vu le côté drôle, l’incident a laissé des centaines de voyageurs dans l’incertitude alors qu’ils attendaient pendant des heures pour continuer leur voyage.

Le personnel de la compagnie aérienne a été félicité après avoir nettoyé à la hâte l’allée en remplaçant entièrement les tapis, certains affirmant que le deuxième vol n’avait « aucune odeur » malgré le sinistre accident.

D’autres passagers ont partagé des détails ignobles à l’intérieur de l’avion, dont un qui a déclaré que le personnel avait utilisé un désinfectant parfumé à la vanille qui, selon eux, ne faisait que donner à l’avion une odeur de « merde de vanille ».

L’avion a été dérouté vers Atlanta vendredi à 22h40 et a finalement repris son voyage vers l’Espagne un peu plus de cinq heures plus tard à 3 heures du matin. Un avion Delta d’origine est vu ici

Une fiche de vol de la FAA est illustrée ici, dans laquelle l’équipage a relayé des détails mettant en évidence le problème à bord.

Alors que beaucoup sont intervenus en ligne pour parodier ou plaisanter sur l’incident qui s’est produit la semaine dernière, le pilote du vol a expliqué succinctement le problème au contrôle aérien lorsqu’il a décidé de faire demi-tour.

« Détournement vers ATL – diarrhée des passagers dans tout l’avion – risque biologique », a-t-il déclaré.

Les enregistrements audio du contrôle aérien révèlent également que l’un des pilotes a confirmé la situation à la radio en déclarant : « C’est juste un problème de risque biologique, nous avons eu un passager qui a eu la diarrhée tout au long de l’avion, alors ils veulent que nous revenions à Atlanta. » ‘

L’avion a été accueilli au sol par des véhicules d’urgence qui ont fait descendre le passager de l’avion avant que celui-ci ne soit nettoyé. Delta est resté discret sur les détails, mais a reconnu que le vol avait été annulé en raison d’un événement médical inattendu.

Alors que Delta est resté discret sur la manière dont s’est déroulé le problème en cours de vol, certains collègues voyageurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour donner des détails.

L’avion n’avait qu’une heure de vol lorsqu’il a été contraint de faire demi-tour en raison de l’incident, décrit comme un « risque biologique » par le pilote.

Alors que la compagnie aérienne est restée silencieuse sur le déroulement de l’incident, certains autres passagers se sont tournés vers les réseaux sociaux pour offrir un aperçu de l’intérieur de l’avion.

«Ma femme et moi étions à bord de l’avion. C’était un désastre », a déclaré l’un d’entre eux.

« Les pilotes ont pris la bonne décision de faire demi-tour. L’équipe au sol a arraché le tapis et en a mis un nouveau. [one] Dans les circonstances, l’équipe au sol a fait un excellent travail, tout comme [with] les accompagnateurs et les pilotes.

Une femme, dont le partenaire était à bord du vol, a fait écho à la vidéo dégoûtante partagée mardi en déclarant : « C’était plutôt mauvais. Ça coulait dans l’allée, ça sentait horrible.

« Le désinfectant parfumé à la vanille utilisé dessus ne faisait que sentir la merde de vanille. Après l’atterrissage, l’avion a été soigneusement nettoyé. Ils ne sont partis que vers 2h30 du matin.

« Le vol a été accueilli par des véhicules d’urgence et les ambulanciers ont transporté le passager malade hors de l’avion.

« Mon partenaire a dit que l’avion était plus propre quand ils sont rentrés à 2 heures du matin que la première fois qu’ils sont montés. Pas d’odeur non plus.