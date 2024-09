Des images du prototype de Switch 2 auraient fuité

Principaux points à retenir Des images présumées divulguées de la Nintendo Switch 2 ont émergé.

Le modèle représenté contient deux ports USB-C et un pare-chocs supplémentaire sur les Joycons.

Il y a des spéculations selon lesquelles vous pourrez connecter deux modèles de Nintendo Switch.







Des images du successeur non annoncé de la Nintendo Switch (désormais appelée Switch 2) ont fuité sur Internet. Ces images ont été publiées sur un forum chinois par un ouvrier présumé d’une usine où est fabriquée la nouvelle Nintendo Switch.

Il existe 11 images de la Switch 2 dans un programme de conception informatique, parfois aux côtés de la Nintendo Switch originale. On y trouve également une seule photo de la Switch 2 sans l’une de ses plaques, présentant l’intérieur de la console. Il est difficile de confirmer la véracité de ces images, mais il existe quelques descriptions divulguées qui correspondent aux conceptions divulguées. Ces images ont été publiées sur le subreddit Gaming Leaks and Rumours sur Reddit.





Un autre leaker sur le même site chinois a publié une liste de spécifications présumées pour la console, qui semble correspondre aux images divulguées. Les changements notables par rapport à la Switch originale incluent un port USB-C en haut et en bas de la console, un écran sensiblement plus grand et ce qui semble être un pare-chocs supplémentaire sur chaque Joy-Con. L’emplacement de jeu semble être le même sur les deux modèles, ce qui implique une rétrocompatibilité avec les jeux de la Nintendo Switch originale.

Certains spéculent déjà sur le fait que le deuxième port USB-C servirait à connecter deux Switch 2, offrant ainsi une expérience à double écran. Cette hypothèse est alimentée par une fuite distincte précédente selon laquelle la Switch 2 aurait deux écrans, ce qui semblait peu probable car la rétrocompatibilité est une fonctionnalité sur laquelle Nintendo ne fera probablement aucun compromis.





Les rumeurs autour de la Switch 2 sont très actives en ce moment, suggérant une certaine activité du côté de la production. Il semble probable que si la production a commencé sur la Switch 2, Nintendo annoncera quelque chose bientôt.