Des images du combat Cody Rhodes-Roman Reigns seront diffusées sur WWE SmackDown

La WWE a fait quelques nouvelles annonces pour l’épisode SmackDown de ce soir.

Lors de Bad Blood le 5 octobre, les rivaux Cody Rhodes et Roman Reigns feront équipe contre un ennemi commun, The Bloodline (Solo Sikoa et Jacob Fatu). La WWE a annoncé qu’un angle avec Rhodes et Reigns a été filmé à l’Université Georgia Tech (où Reigns a joué au football universitaire) et sera diffusé sur SmackDown ce soir:

Le champion incontesté de la WWE, Cody Rhodes, et Roman Reigns se sont rencontrés hier soir à Georgia Tech, l’alma mater de Reigns au cœur de la ville natale de Rhodes, Atlanta. Ce sera également le lieu de leur affrontement épique par équipe contre Solo Sikoa et Jacob Fatu à WWE Bad Blood le 5 octobre.

Les caméras de SmackDown étaient sur place pour capturer la conversation intense entre deux des plus grandes stars de la WWE. Découvrez ce que ce duo improbable a à se dire avant leur combat contre The Bloodline lors de leur [epic] La rencontre est diffusée dans son intégralité ce soir à 20h/19h sur SmackDown sur USA.

En plus de cela, la WWE a ajouté un match revanche entre Giovanni Vinci et Apollo Crews à SmackDown. L’histoire raconte que Vinci veut se venger après avoir été embarrassé par Crews il y a deux semaines. Vinci est revenu à SmackDown cette nuit-là mais a perdu contre Crews en moins de 10 secondes.

Le Golden 1 Center de Sacramento, en Californie, accueille le spectacle de ce soir. Voici la carte mise à jour :

WWE SmackDown (vendredi 20 septembre) —

Le champion des États-Unis LA Knight se défend contre Andrade

Match par équipe Tornado : Bayley et Naomi contre Nia Jax et Tiffany Stratton (Si Bayley et Naomi gagnent, celle qui remportera le match par tombé défiera Jax pour le titre de championne féminine de la WWE à Bad Blood. Si Bayley et Naomi perdent, celle qui perdra le match par tombé devra quitter SmackDown pour toujours)

Des images de Cody Rhodes et Roman Reigns face à Georgia Tech seront diffusées

Apollo Crews contre Giovanni Vinci

