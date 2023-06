Des images du barrage de Kakhovka émergent d’une voiture chargée d’explosifs

Ces dernières semaines, les forces armées ukrainiennes ont fait état de gains limités dans les débuts d’une contre-offensive pour reprendre le territoire saisi par les Russes depuis leur invasion en février 2022. Le président russe Vladimir Poutine lui-même a indirectement reconnu l’avantage pour ses forces la semaine dernière, bien qu’il ait maintenu les dénis de responsabilité de la Russie : « Cela peut sembler bizarre, mais néanmoins. Malheureusement, cela a perturbé leur contre-offensive dans ce domaine. L’eau coule sur le barrage effondré de Kakhovka à Nova Kakhovka, en Ukraine occupée par la Russie. Crédit: PA S’exprimant devant une réunion de correspondants militaires, il a expliqué son utilisation du mot « malheureusement » avec bravade : « Cela aurait été mieux s’ils avaient attaqué là-bas », a-t-il déclaré. « Mieux pour nous, car cela se serait très mal terminé pour eux, attaquer là-bas. »

Kakhovka fait partie d’une série de barrages de l’ère soviétique le long du fleuve Dniepr qui ont été construits pour résister à une force énorme, s’élevant à des milliers de livres d’explosifs. Ils ont été construits à la suite des infâmes raids « Dambusters » de la Seconde Guerre mondiale qui ont détruit les barrages allemands. Le démantèlement du barrage de Möhne en 1943, par exemple, a nécessité cinq « bombes rebondissantes » de 4,5 tonnes, spécialement conçues, selon les archives de l’Imperial War Museum. Chargement On ne pense pas que l’Ukraine possède un seul missile avec ce genre de puissance. Sidharth Kaushal, chercheur au Royal United Services Institute basé à Londres, a déclaré que les Ukrainiens ne seraient pas en possession de missiles d’une charge utile supérieure à environ 500 kilogrammes. Il ne semble pas non plus crédible que des commandos ukrainiens aient pu se faufiler dans des milliers de livres d’explosifs pour faire sauter le barrage, qui a été entièrement contrôlé à l’intérieur et à l’extérieur par des soldats russes pendant des mois.

Pas plus tard que la veille de l’effondrement de la structure le 6 juin, les Russes avaient installé une position de tir à l’intérieur de la salle des machines cruciale du barrage, où Ukrhydroenergo, l’agence qui gère le système de barrage, a déclaré que l’explosion était à l’origine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dès octobre 2022 que le barrage était miné. Chargement Zelinskyi, qui n’est pas lié au président ukrainien, a confirmé que l’explosion semblait provenir de la zone où se trouve la salle des machines. Lui et un responsable américain familier avec les services de renseignement ont tous deux confirmé que les forces russes y étaient installées depuis un certain temps. L’Américain s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de matériel sensible. L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion américain qui surveille les actions russes en Ukraine depuis le début de la guerre, a estimé que « l’équilibre des preuves, du raisonnement et de la rhétorique suggère que les Russes ont délibérément endommagé le barrage ». Dans les jours qui ont précédé l’explosion unique, des vidéos de drones militaires ukrainiens ont montré des dizaines de soldats russes campés sur une rive du Dnipro, détendus alors qu’ils allaient et venaient vers le barrage sans couverture – suggérant leur confiance dans leur contrôle de la zone et surtout le barrage, stratégiquement crucial.

Les photos, tirées d’images de drones ukrainiens, obtenues par l’AP et datées du 28 mai, montraient une voiture garée sur le barrage, son toit soigneusement ouvert pour révéler d’énormes barils, l’un avec ce qui semble être une mine terrestre attachée au couvercle et un câble allant vers le côté russe de la rivière. On ne sait pas combien de temps la voiture est restée. Une voiture sur le barrage de Kakhovka qui semble être chargée d’explosifs. Crédit: PA Un responsable des communications des forces spéciales ukrainiennes, qui a également noté que la voiture semblait être truquée, a déclaré qu’il croyait que le but était double : arrêter toute avancée ukrainienne sur le barrage et amplifier l’explosion prévue provenant de la salle des machines et détruire le sommet. du barrage. La voiture piégée elle-même n’aurait pas suffi à faire tomber le barrage. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour préserver le secret opérationnel. L’explosion détectée à 2 h 54, heure locale, enregistrée sur les moniteurs sismiques norvégiens à une magnitude proche de 2. En comparaison, une explosion catastrophique dans le port de Beyrouth qui a tué des dizaines de personnes et causé des destructions généralisées a été enregistrée à 3,3 sur l’échelle sismique et a impliqué au moins 500 tonnes. d’explosifs. « Cela signifie qu’il s’agit d’une explosion importante », a déclaré Anne Strømmen Lycke, PDG de l’agence norvégienne de surveillance des tremblements de terre NORSAR.