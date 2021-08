Des images dramatiques montrent une station balnéaire grecque engloutie par des incendies de forêt alors que les résidents fuient à travers la mer et que les villages sont détruits

Des images HORRIBLES montrent l’île grecque d’Eubée engloutie par des incendies de forêt – l’un des plus de 100 incendies qui brûlent à travers le pays.

Au moins 150 maisons de l’île ont été détruites par les flammes qui ont commencé à entourer une dizaine de villages mardi.

L’île d’Eubée peut être vue engloutie par les flammes

Les flammes illuminent le ciel

Les résidents et les vacanciers ont été contraints de fuir la dévastation dans les bateaux et les voitures alors que les incendies de forêt continuent de détruire la Grèce.

Et dans des images choquantes, on peut voir des flammes ravager les arbres et les maisons de l’île alors que les spectateurs filment depuis la mer avec horreur.

Des transats peuvent être vus sur le sable blanc alors que les flammes illuminent le ciel derrière.

On peut voir un baigneur sortir d’une voiture près du rivage alors que d’autres semblent attendre la sécurité.

Cela survient alors que la Grèce subit sa pire vague de chaleur depuis plus de 30 ans, avec des températures atteignant 45 ° C cette semaine.

La chaleur étouffante a provoqué plus de 100 incendies de forêt à travers le pays, les autorités blâmant le changement climatique.

Eubée est à quelque 200 km (125 miles) d’Athènes, où plus de 500 pompiers, une douzaine d’avions bombardiers d’eau et cinq hélicoptères luttent contre les incendies.

CHALEUR CHALEUREUX

Selon Hardalias, la Grèce a été confrontée ce matin à un total de 118 incendies au cours des dernières 24 heures alors que les températures ont grimpé au-dessus de 40 ° C.

Les autorités d’Athènes ont recommandé aux résidents de rester à l’intérieur et de porter un masque pour se protéger des cendres et de la fumée.

Et des dizaines de personnes ont contacté les secours se plaignant de difficultés respiratoires.

Nous combattons certains des pires incendies de forêt que nous ayons vus depuis des décennies. Mais cet été, les inondations, les canicules et les incendies de forêt peuvent devenir notre nouvelle normalité Virginijus Sinkevicius

Des avions et des hélicoptères largués d’eau ont survolé les flammes près de la capitale, dans le centre de la Grèce, à Eubée et près de l’ancienne Olympie au sud.

Et des dizaines de villages et de colonies ont été évacués, y compris les hôtels d’Eubée, où des bateaux ont été utilisés pour transporter les vacanciers bloqués en lieu sûr.

À Athènes, les principales villes de Varympopi, Adames et Thrakomakedones ont été les plus touchées, les autorités étant aux prises avec un total de 81 incendies de forêt.

La vague de chaleur qui sévit dans le sud-est de l’Europe pendant une deuxième semaine a également déclenché des incendies meurtriers en Turquie et en Albanie et des incendies dans toute la région.

Le gouvernement de Macédoine du Nord a déclaré jeudi le pays en état de crise pour les 30 prochains jours en raison des incendies de forêt.

Le commissaire européen à l’environnement, Virginijus Sinkevicius, a déclaré que les incendies et les conditions météorologiques extrêmes dans le monde au cours de l’été étaient un signal clair de la nécessité de lutter contre le changement climatique.

« Nous combattons certains des pires incendies de forêt que nous ayons vus depuis des décennies. Mais cet été, les inondations, les vagues de chaleur et les incendies de forêt peuvent devenir notre nouvelle normalité », a-t-il écrit dans un tweet.

Pendant ce temps, l’Agence grecque de protection civile a déclaré que le risque d’incendies dans le sud de la Grèce augmenterait vendredi, avec des prévisions météorologiques venteuses pour certaines parties du pays.

Le ministre de la Défense, Nikolaos Panagiotopoulos, a déclaré que les forces armées augmenteraient leurs moyens de prévention, avec des patrouilles au sol, des drones et des avions survolant les zones vulnérables aux incendies de forêt.

