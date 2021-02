Des images dramatiques montrent des pièces du Boeing 777 d’United Airlines tombant du ciel après une panne de moteur

Samedi, un vol United Airlines à destination d’Honolulu a atterri en toute sécurité à l’aéroport international de Denver après une panne de moteur. Des images dramatiques et des photos de ses parties tombant du ciel sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

L’avion Boeing 777-200, avec 231 passagers et 10 membres d’équipage à bord, se dirigeait vers Honolulu lorsqu’il a subi une panne moteur peu après le décollage, a indiqué la compagnie aérienne.

Aucun blessé n’a été signalé, ni dans l’avion ni au sol.

Des images publiées par la police à Broomfield, dans le Colorado, montraient des débris d’avion importants au sol, y compris un capot de moteur éparpillé à l’extérieur d’une maison et ce qui semblait être d’autres pièces dans un champ. Un ruban de police a été utilisé pour boucler les débris.

Une vidéo prise de ce qui semblait être à l’intérieur de l’avion United montrait un moteur en feu.

Une autre vidéo sur les réseaux sociaux a montré un nuage de fumée noire laissé par un avion.

«Quelque chose a explosé», peut-on entendre un homme sur la vidéo.

Dans un enregistrement audio, un pilote United pouvait être entendu faire un appel au contrôle de la circulation aérienne.

«Mayday, un avion qui vient de subir une panne moteur, doit tourner immédiatement», selon l’audio du site Web de surveillance liveatc.net qui a été examiné par Reuters.

La FAA l’a déclaré et le National Transportation Safety Board (NTSB) enquêterait. Le NTSB a déclaré qu’il avait ouvert une enquête.

Des photos et des vidéos du moteur en feu de l’avion et de ses pièces tombant du ciel ont été largement partagées par les habitants, les journalistes et même les flics. Regarde.

Le Boeing 777 de United Airlines fonctionnant sous le nom de vol 328 au départ de Denver – Honolulu a subi une grave panne moteur au décollage. Il a fait un atterrissage d’urgence et tout le monde va bien, regardez ces morceaux de moteur tombant du ciel …pic.twitter.com/1IyBj6Nlf2– Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 20 février 2021

JUST IN: Les responsables de l’aéroport international de Denver nous disent que le vol 328 de United Airlines à destination d’Honolulu est revenu à l’aéroport après un problème de moteur. Les voisins ont entendu un fort boom, ont pris ces photos de ce à quoi ressemble la nacelle du moteur Boeing 777 dans leurs jardins. pic.twitter.com/mklpz3VG4F– Pete Muntean (@petemuntean) 20 février 2021

Un passager du United 328 a pris cette vidéo de flammes jaillissant du moteur. Certaines personnes m’ont dit avoir fait des prières et tenu la main de leurs proches en regardant par la fenêtre. Le vol était en route pour Hawaï depuis Denver. Heureux que tout le monde à bord soit en sécurité # 9Actualités pic.twitter.com/c8TNYlugU2– Marc Sallinger (@MarcSallinger) 20 février 2021

C’est vraiment incroyable que personne dans les airs ou au sol n’ait été blessé aujourd’hui. Les débris qui sont tombés sur un quartier de Broomfield auraient facilement pu être mortels. Regardez la taille des pièces du moteur jonchées autour de la zone @BroomfieldPD # 9Actualités pic.twitter.com/1t59AZhXt7– Marc Sallinger (@MarcSallinger) 21 février 2021

Le 777 de 26 ans était propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney PW4000. Les enquêteurs se concentreront sur les causes de l’accident et examineront si une pale de ventilateur est tombée en panne.

Boeing a déclaré que ses conseillers techniques aideraient le NTSB dans son enquête, tandis que United s’est engagé à «travailler avec les agences fédérales enquêtant sur cet incident».

United a déclaré que la plupart des passagers du vol 328 avaient décollé sur un nouveau vol à destination d’Honululu samedi soir.

Les pannes de moteur sont rares mais sont potentiellement dangereuses chaque fois que des pièces en rotation percent le carter externe – un événement connu sous le nom de panne de moteur non confinée.

En février 2018, un Boeing 777 plus ancien exploité par United et à destination d’Honolulu a subi une panne de moteur lorsqu’un capot est tombé environ 30 minutes avant que l’avion n’atterrisse en toute sécurité. Le NTSB a déterminé que l’incident était le résultat d’une fracture d’une pale de ventilateur sur toute la longueur.

En raison de l’incident de séparation des pales de ventilateur United, Pratt & Whitney, qui est une unité de Raytheon, a examiné les registres d’inspection pour toutes les pales de ventilateur PW4000 précédemment inspectées, a déclaré le NTSB. La FAA a publié en mars 2019 une directive exigeant des inspections initiales et récurrentes des aubes de ventilateur sur les moteurs PW4000.

(Avec les contributions de Reuters)