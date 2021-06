Des images dramatiques d’un drone s’écrasant sur un volcan islandais en éruption deviennent virales

Une séquence inhabituelle d’un drone s’écrasant sur le volcan islandais Fagradalsfjall en éruption est devenue virale sur Internet. La vidéo montre un drone DJI FPV planant au-dessus du volcan islandais en éruption qui finit par tomber dans le cratère et se faire éviscérer dans la lave débordante. Le clip a capturé une vue imprenable sur l’explosion d’une fontaine de lave dans la vallée de Geldingadalir. La vidéo envoûtante mais horrible est partagée par YouTuber et pilote de drone Joey Helms sur Youtube le 26 mai. Partageant le clip, le YouTuber a affirmé que les images donnaient une vue rare sur la caldeira et la fontaine de lave du volcan lors de l’une de ses éruptions de type geyser. .

Helms a écrit que dans le but d’obtenir un point de vue et une perspective uniques dans le cratère, ils ont fait voler ce drone capable aussi près que possible de la rivière de lave. Il a également ajouté que les lunettes enregistrent une excellente image 1080p permettant à son équipe de capturer réellement les dernières secondes du drone. Il a expliqué que ces drones FPV sont connus pour s’écraser.

Regardez-le ici :

La vidéo a recueilli 703 364 vues et plus de 17 000 likes sur YouTube. La vidéo a également suscité plusieurs réactions de la part des utilisateurs des réseaux sociaux. Certains utilisateurs ont déclaré que le «sacrifice» du drone en valait la peine.

L’un des utilisateurs a commenté : « Ça vaut vraiment le coup !!! J’aimerais juste qu’il y ait un deuxième drone pour capturer le crash ». Un autre utilisateur l’a qualifié de séquence impressionnante et a déclaré qu’elle avait l’air limpide. Un troisième utilisateur a même commenté : « Ce doivent être les meilleurs clichés que j’ai vus. Montre les quantités massives insensées de lave qui se déversent ! Vraiment ÉPIQUE ».

Fagradalsfjall est un volcan bouclier de la péninsule de Reykjanes. Il est situé à 40 km de Reykjavík, en Islande. Le volcan est en éruption depuis le 19 mars et a attiré les amoureux de la nature, les aventuriers et les photographes du monde entier.

