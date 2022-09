Des images dramatiques avant et après montrent l’ampleur de la destruction de l’ouragan Ian en Floride | Nouvelles américaines

L’ouragan Ian a dévasté le sud-ouest de la Floride, provoquant des inondations massives, détruisant des milliers de maisons et laissant environ deux millions de personnes sans électricité.

La tempête est l’un des ouragans les plus puissants à avoir jamais frappé les États-Unis, avec des vents soutenus à près de 150 mph, selon le US National Hurricane Center.

Les images avant et après des zones touchées montrent l’ampleur de la destruction.

La tempête “fait un numéro” en Floride – Mises à jour en direct de l’ouragan Ian

La ville de Fort Myers et ses îles environnantes ont été parmi les premières touchées par l’ouragan Ian lorsqu’il a touché terre mercredi à 17 heures.

Les images en haut de cette page sont tirées de vidéos prises face au nord-ouest sur le boulevard Estero, qui est une zone de villégiature juste au sud de la ville de Fort Myers.

L’image de gauche a été partagée sur Instagram juste au moment où la tempête a commencé à frapper. Dans celui-ci, il y a des inondations dans la route mais la piscine et le parking restent intacts.

Mais sur le plan de droite, posté à peine deux heures après, la piscine et le parking sont complètement submergés. Des voitures semblent également flotter dans le déluge.

Sur l’image de gauche, le parking est dégagé mais il est complètement immergé dans l’image partagée à peine deux heures plus tard. Photo : loniaarchitects via Instagram



Une deuxième comparaison montre plus clairement l’ampleur de l’inondation dans le parking voisin.

Cette séquence accélérée montre une scène similaire sur l’île de Sannibel, située à quelques kilomètres à l’ouest.

Les images ont été capturées par une caméra de circulation hier en début d’après-midi, heure locale, alors que la tempête approchait. En seulement 30 minutes, la rue a été engloutie par la montée des eaux de crue.

La ville côtière de Naples, située à environ 40 miles au sud, a également été gravement touchée.

Cette webcam a capturé la scène à la plage près de la jetée de Naples après le passage de l’ouragan.

Faites glisser le marqueur sur l’image ci-dessous pour voir à quoi ressemblait la plage hier par rapport à il y a trois jours.

Ces images tirées d’une vidéo partagée par les pompiers de Naples montrent la situation dans la ville elle-même.

De hautes eaux de crue peuvent être vues à l’extérieur de ce bâtiment des pompiers de la ville de Naples. Photo : Pompiers de Naples



Les buissons juste à l’extérieur du bâtiment sont presque entièrement submergés par plusieurs pieds d’eau.

Les conduites d’eau rouges situées juste à gauche de l’entrée du véhicule sont également sous l’eau.

La zone à l’extérieur du bâtiment des pompiers est sous plusieurs pieds d’eau. Photo : Pompiers de Naples



