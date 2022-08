Des images divulguées montrent des conceptions de coques pour les Samsung Galaxy Z Flip4 et Z Fold4

Les Samsung Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 seront dévoilés la semaine prochaine, mais il y a toujours un flux constant de fuites. Les dernières vitrines pour les pliables à venir. Les conceptions des deux téléphones ont été modifiées, mais les grandes lignes sont les mêmes, il n’est donc pas surprenant que les boîtiers ne soient pas trop différents non plus.

Cet étui pour le Galaxy Z Flip4 montre ce design désormais familier de «coque en silicone avec sangle». L’idée de la sangle est de servir de poignée pratique pour une prise en main sûre en cas de besoin et de rester à l’écart quand ce n’est pas le cas.

Pour cette génération, le Galaxy Z Fold4 reçoit également un design de sangle, bien que légèrement différent – ​​il manque la boucle en métal. Dans les deux cas, la longueur de la sangle est réglable pour mieux s’adapter à votre main.

Voici quelques autres modèles qui ont fuité il y a quelques jours. Le Z Fold4 aura une “Slim Standing Cover”, qui coûtera environ 44 €. Le dos a une béquille mince qui peut maintenir le téléphone sous un angle. Cet étui n’a pas de fente pour un S Pen, mais d’autres pourraient (le Z Fold4 lui-même n’a nulle part où ranger le stylet).





















Coque fine pour Samsung Galaxy Z Fold4

Quant au Z Flip 4, il y aura plus de modèles de couverture en cuir à rabat haut de gamme (73 €) et une option de couverture transparente plus basique avec anneau (29 €).





















Étui en cuir à rabat et étui transparent avec motifs en anneau pour le Galaxy Z Flip4

L’événement Galaxy Unpacked aura lieu le 10 août (mercredi de la semaine prochaine), mais vous pouvez déjà réserver un téléphone aux États-Unis et en Inde. L’événement présentera également la nouvelle série Galaxy Watch5 et les nouveaux Galaxy Buds Pro.

Source 1 | Source 2