Des photos du nouveau maillot domicile de l’équipe nationale masculine des États-Unis ont été divulguées. Des images du maillot américain 2024 ont été récemment révélées par Footy Headlines sur l’application de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. Nike, la société de vêtements de sport qui produit des maillots pour l’USMNT, n’a apparemment apporté que des modifications mineures à un modèle précédent.

Les images divulguées montrent que les maillots auront, une fois de plus, une base blanche. Ce n’est pas vraiment une décision surprenante de la part de Nike. L’USMNT a régulièrement opté pour des maillots entièrement blancs ces dernières années. Bien que la couleur de base générale puisse être un peu ennuyeuse, la chemise présente quelques détails légèrement intéressants.

Les détails mineurs du maillot sauvent un design relativement ennuyeux

Selon Footy Headlines, le col et les extrémités des manches comporteront des motifs ressemblant au drapeau américain. Cela comprend une base bleu marine sur un côté du col/des manches, ainsi que des rayures rouges et blanches sur l’autre moitié. Bien que le design soit assez similaire aux maillots domicile portés lors de la Coupe du monde 2022, les petits détails constituent une amélioration mineure.

Un swoosh Nike standard et un écusson US Soccer seront probablement présents sur les maillots. L’emplacement des deux emblèmes est cependant assez différent du design du maillot précédent. Le chèque Nike devrait apparemment revenir sur la poitrine droite plutôt que sur les manches. L’écusson officiel de l’US Soccer sera alors présent sur le côté gauche plus traditionnel de la poitrine. L’itération précédente du maillot domicile de l’USMNT avait l’écusson centré juste sous l’encolure.

De nouveaux maillots arriveront chez les détaillants au printemps

En ce qui concerne la comparaison du nouveau design avec les exemples passés du maillot domicile de l’USMNT, la nouvelle version 2024 ne deviendra probablement pas l’un des favoris des fans. Par exemple, les intelligents maillots « Waldo » de l’USMNT 2012 sont largement considérés comme les plus beaux maillots que les Américains aient jamais portés et les fans réclament un retour de ce design.

Néanmoins, les fans de l’USMNT devront attendre un peu avant de pouvoir acheter les nouveaux maillots. La source d’information susmentionnée affirme que les chemises seront mises en vente chez les détaillants Nike en mars ou avril 2024.