Des images des coulisses montrent un homme de Newcastle, Dan Burn, faire une danse célèbre alors que les fans rivaux « grincent des dents »

La star de Newcastle, Dan Burn, peut être aperçue en train de sortir sa danse désormais célèbre pendant les fonctions médiatiques – et cela a des opinions partagées.

Le défenseur de Geordie est devenu viral la saison dernière lorsqu’il a marqué lors d’une victoire 2-0 contre Leicester en quart de finale de la Coupe Carabao.

3 Burn a sorti quelques pas de danse alors qu’il célébrait la victoire de Newcastle la saison dernière Crédit : @SkySports

C’était le premier but de Burn pour Newcastle, le club qu’il a soutenu en tant que garçon grandissant à Blyth, et les caméras de Sky Sports ont réussi à se frayer un chemin dans le vestiaire par la suite.

C’est à ce moment-là qu’Eddie Howe a appelé Burn up après son but et que la star de 6 pieds 6 pouces s’est levée et a sorti un mouvement de danse bizarre mais désormais emblématique.

Et avant la nouvelle saison, il semble que le joueur de 31 ans était de retour alors qu’il craquait encore une fois devant un écran vert.

Alors, préparez-vous à le voir sur vos écrans dans un avenir pas si lointain – surtout si l’ex-star de Brighton est sur la feuille de match.

Alors que les fans de Newcastle adorent le défenseur central, tout le monde n’a pas été convaincu de ses mouvements de danse.

Un fan a répondu: « Cringe chaque fois que je le vois le faire. »

Un autre a écrit: « Newcastle est devenu le club le plus craquant de la ligue, les fans étaient déjà assez mauvais maintenant les joueurs. »

Et ce fan a dit : « Le club devient de pire en pire. »

3 Burn avait marqué son premier but à Newcastle contre Leicester devant le Gallowgate End qui a déclenché sa célébration originale Crédit : Getty

Bien que Newcastle ait pu diviser certaines sections de fans, elles-mêmes ne pourraient pas être plus proches actuellement.

Après des années de misère sous le régime de Mike Ashley, les partisans de Geordie sont au pays des rêves sous Howe.

Cela a été rendu par les joueurs, y compris Burn, qui est ravi de faire partie des choses après avoir pris le risque de laisser une équipe de Brighton en plein essor pour son club d’enfance.

Burn a déclaré à talkSPORT: « C’est juste un peu surréaliste. Quand je suis venu, j’ai dit que dans mon cœur, j’étais désespéré de venir.

« Brighton volait haut dans la ligue et il y avait de fortes chances que si j’allais à Newcastle, je ne jouerais plus jamais au football de Premier League.

« Donc, être assis ici 18 mois plus tard, terminer quatrième et obtenir le football de la Ligue des champions la saison prochaine et jouer régulièrement en ce moment, je ne pourrais probablement pas en demander plus. »

Burn a rejoint les Magpies en janvier 2022 et a disputé tous les matchs de la Premier League la saison dernière en terminant quatrième du tableau.

3 Burn a déclaré à talkSPORT qu’il n’avait pas pensé longtemps à rejoindre Newcastle

Et ils sont de retour en Ligue des champions avant la saison prochaine pour la première fois en 20 ans.

Il y a de grands espoirs qu’ils puissent même gagner une pièce d’argenterie, quelque chose que les Magpies sont tombés lors du dernier obstacle de la saison dernière.

Après avoir atteint la finale de la Coupe Carabao, Manchester United les a battus pour poursuivre la longue attente du club pour un trophée majeur.

Alors qu’ils ont remporté le championnat en 2017, la dernière grande pièce d’argenterie à avoir été levée a été la FA Cup en 1955 – il y a 68 ans.