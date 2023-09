Des images d’enfants nus générées par l’IA choquent la ville espagnole d’Almendralejo

Une ville endormie du sud de l’Espagne est sous le choc après avoir appris que des images nues de jeunes filles locales, générées par l’IA, circulaient sur les réseaux sociaux à leur insu.

Les images ont été créées à partir de photos des filles ciblées entièrement habillées, dont beaucoup ont été prises sur leurs propres comptes de réseaux sociaux.

Celles-ci ont ensuite été traitées par une application qui génère une image imaginaire de la personne sans vêtements.

Jusqu’à présent, plus de 20 filles, âgées de 11 à 17 ans, se sont déclarées victimes de l’utilisation de l’application à Almendralejo ou dans ses environs, dans la province de Badajoz, au sud-ouest du pays.

« Un jour, ma fille est sortie de l’école et elle a dit ‘Maman, il y a des photos de moi seins nus qui circulent' », raconte María Blanco Rayo, mère d’une jeune fille de 14 ans.

« Je lui ai demandé si elle avait pris des photos d’elle nue, et elle a répondu : ‘Non, maman, ce sont de fausses photos de filles qui sont souvent créées en ce moment et il y a d’autres filles de ma classe à qui c’est arrivé.’ aussi.' »

Elle dit que les parents des 28 filles touchées ont formé un groupe de soutien dans la ville.

Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête sur les images

La police enquête actuellement et, selon certaines informations, au moins 11 garçons locaux ont été identifiés comme étant impliqués soit dans la création des images, soit dans leur diffusion via les applications WhatsApp et Telegram.

Les enquêteurs examinent également l’allégation selon laquelle une tentative d’extorsion aurait été faite à l’une des jeunes filles en utilisant une fausse image d’elle.

L’impact de la circulation des images sur les filles concernées est variable. Mme Blanco Rayo affirme que sa fille se porte bien, mais que certaines filles « ne quitteront même pas leur maison ».

Almendralejo est une ville pittoresque d’un peu plus de 30 000 habitants, connue pour sa production d’olives et de vin rouge. Mais elle n’est pas habituée à l’attention soudaine que cette affaire a suscitée, faisant la une des journaux nationaux de la ville.

Cela est dû en grande partie aux efforts de l’une des mères des filles, Miriam Al Adib. C’est une gynécologue qui a utilisé son profil déjà important sur les réseaux sociaux pour placer cette question au centre du débat public espagnol.

« Je voulais faire passer le message : ce n’est pas de votre faute », déclare Miriam Al Adib

Même si de nombreuses images d’IA auraient été créées au cours de l’été, l’affaire n’a été révélée que ces derniers jours après que le Dr Adib a publié une vidéo rassurant les filles concernées et leurs parents.

« Nous ne savions pas combien d’enfants possédaient ces images, si elles avaient été téléchargées sur des sites pornographiques. Nous avions toutes ces craintes », dit-elle.

« Lorsque vous êtes victime d’un crime, si vous êtes volé par exemple, vous portez plainte et vous ne vous cachez pas parce que l’autre personne vous a causé du tort. Mais dans les crimes à caractère sexuel, la victime éprouve souvent de la honte et se cache et se sent responsable. Alors je voulais faire passer ce message : ce n’est pas de votre faute. »

Les suspects dans cette affaire sont âgés de 12 à 14 ans. La loi espagnole ne couvre pas spécifiquement la génération d’images à caractère sexuel lorsqu’elle implique des adultes, même si la création de tels matériels utilisant des mineurs pourrait être considérée comme de la pédopornographie.

Une autre accusation possible serait celle de violation des lois sur la protection de la vie privée. En Espagne, les mineurs ne peuvent faire face à des poursuites pénales qu’à partir de 14 ans.

L’affaire a suscité l’inquiétude même parmi la population locale qui n’est pas impliquée.

« Ceux d’entre nous qui ont des enfants sont très inquiets », déclare Gema Lorenzo, une habitante de la région qui a un fils de 16 ans et une fille de 12 ans.

« Vous vous inquiétez de deux choses : si vous avez un fils, vous craignez qu’il ait fait quelque chose comme ça ; et si vous avez une fille, vous êtes encore plus inquiet, car c’est un acte de violence. »

« Si vous avez un fils, vous craignez qu’il ait fait quelque chose comme ça ; si vous avez une fille, vous êtes encore plus inquiet, car c’est un acte de violence. » », Source : Gema Lorenzo, Description de la source : résidente d’Almendralejo, Image : Géma Lorenzo

Francisco Javier Guerra, peintre et décorateur local, affirme que les parents des garçons impliqués sont à blâmer. « Ils auraient dû faire quelque chose avant, comme retirer leur téléphone ou installer une application qui leur indique ce que leurs enfants font avec leur téléphone. »

Ce n’est pas la première fois qu’une telle affaire fait l’actualité en Espagne. Plus tôt cette année, des images seins nus de la chanteuse Rosalía générées par l’IA ont été publiées sur les réseaux sociaux.

« Des femmes de différentes parties du monde m’ont écrit pour m’expliquer que cela leur était arrivé et qu’elles ne savaient pas quoi faire », explique Miriam Al Adib.

« Cela se produit actuellement dans le monde entier. La seule différence est qu’à Almendralejo, nous en avons fait tout un plat. »

Le problème est que les applications telles que celles utilisées à Almendralejo deviennent de plus en plus courantes.

Javier Izquierdo, responsable de la protection des enfants au sein de l’unité de cybercriminalité de la police nationale, a déclaré aux médias espagnols que ces types de délits ne se limitent plus « à l’homme qui télécharge de la pédopornographie depuis le Dark Web ou depuis un forum Internet caché ».

Il a ajouté : « Cela continue évidemment, mais maintenant les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés sont l’accès dont bénéficient les mineurs à un âge aussi précoce. [to such technology]comme dans ce cas-ci. »