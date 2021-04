Des images HARROWING montrent des dizaines de victimes de Covid alignées pour l’incinération alors que les médecins ont averti que l’Inde était confrontée à « deux semaines d’enfer ».

Les crématoriums fonctionnent 24 heures sur 24 pour faire face à des milliers de décès quotidiens – et les experts disent que le pire est de venir avant le pic de la pire épidémie au monde.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

18 Des proches placent une victime de Covid en ligne pour l’incinération à Delhi Crédit: fourni

18 Il a rejoint une file de cadavres serpentant au crématorium de Shubash Nagar Crédit: fourni

18

Les réserves d’oxygène et les lits sont épuisés dans de nombreux hôpitaux, laissant des patients haletants mourant à la maison ou dans la rue.

La capitale, Delhi – où le ciel nocturne brille en orange avec des bûchers funéraires – est la ville la plus touchée. Il a fait état de 1 777 décès en cinq jours.

Notre vidéo montre la réalité brutale du virus alors que le nombre officiel de morts dans le pays approchait de 200000.

Des dizaines de corps sont vus alignés sur le sol dans une chaleur de 40 ° C au crématorium Shubash Nagar de Delhi.

Des proches peuvent être vus en train de placer soigneusement une victime de Covid à la fin d’une file d’attente serpentante d’autres cadavres.

Ils sont tous enveloppés dans des linceuls prêts pour la crémation, certains avec des fleurs drapées sur le dessus.

Plus en arrière, de plus en plus de familles transportant des êtres chers attendent de rejoindre la file.

À proximité, des dizaines de bûchers allumés et fumants sont placés à quelques mètres les uns des autres dans les zones de crémation.

18 Un flux constant de familles arrivent avec des êtres chers pour la crémation Crédit: fourni

18 Les bûchers funéraires brûlent 24 heures sur 24 Crédit: fourni

18 Les crématoriums ont du mal à faire face à des milliers de décès quotidiens Crédit: fourni

18 Des ouvriers en combinaisons de matières dangereuses préparent aujourd’hui des bûchers sur un autre terrain de crémation à Delhi Crédit: AFP

18 La capitale a été engloutie par une deuxième vague de « tsunami » de Covid Crédit: AFP

Des volontaires y ont travaillé 24 heures sur 24 dans des scènes pénibles par rapport à un «tapis roulant de la mort».

Il en va de même dans les villes de l’Inde qui font face à une deuxième vague dévastatrice de «tsunami» d’infections.

Médecin d’urgence à Delhi Dr Shaarang Sachdev a dit à Sky News: «Cette pandémie est la pire que nous ayons jamais vue jusqu’à présent.

« Les deux prochaines semaines vont être un enfer pour nous. »

Il vient comme:

Le Royaume-Uni envoie des ventilateurs en Inde pour aider les hôpitaux débordés

Le tournoi des chefs de l’IPL se déroulera malgré la crise

L’Inde menace de « pendre » des responsables retardant l’approvisionnement en oxygène

Les cas pourraient atteindre 500000 par jour alors que le nombre de morts augmente

Des centaines de patients seraient décédés ces derniers jours parce que les hôpitaux manquaient d’oxygène vital.

D’autres sont morts aux portes de l’hôpital en demandant de l’air parce qu’il n’y avait pas de lits.

La pénurie a provoqué une hausse de 1 500% du prix de l’oxygène du marché noir, certaines familles payant 900 £ pour 60 £ bouteilles.

Le remdesivir, un médicament antiviral, a également été multiplié par 20.

Hier soir, il a été rapporté que des victimes désespérées de virus se précipitaient hors des bâtiments.

Un homme du Bengale occidental aurait sauté vers la mort du toit d’un hôpital après avoir été testé positif.

À Patna, dans le nord-est, un cheminot a décapité sa femme lorsqu’elle a attrapé le virus puis a sauté à sa mort depuis leur appartement.

Un film a également émergé montrant le corps d’une victime tombant d’une ambulance surchargée en route vers un crématorium.

18 À Delhi, le ciel nocturne devient orange des bûchers funéraires Crédit: AFP

18 Un travailleur réconforte le parent d’une victime de Covid sur un terrain de crémation Crédit: AFP

18 De nouveaux bûchers sont constamment allumés dans un « tapis roulant de la mort » Crédit: AFP

18 Les experts disent que le nombre réel de morts pourrait être cinq fois le chiffre officiel Crédit: AFP

Hier, l’Inde a franchi une nouvelle étape sombre pour le plus grand nombre d’infections – pour la cinquième journée consécutive.

Il a enregistré 2 812 décès et un record mondial de 352 991 nouveaux cas.

Les experts craignent que le nombre réel de morts ne soit cinq fois supérieur au total officiel de 197 894.

Le virus a déjà envahi Delhi et Mumbai et ravage maintenant la ville portuaire géante de Kolkata, qui en compte 15 millions.

Environ la moitié des tests Covid y reviennent positifs, contre un sur 20 début avril.

Cette poussée a été imputée en partie aux prochaines élections dans l’État voisin du Bengale occidental.

Le Premier ministre Narendra Modi a été critiqué pour avoir organisé un rassemblement électoral « super diffuseur » auquel ont participé des milliers de partisans de son parti BJP.

Pendant ce temps, les juges de la Haute Cour de Madras ont déclaré que les fonctionnaires « irresponsables » de la Commission électorale devraient faire face à d’éventuelles accusations de meurtre pour avoir permis aux rassemblements de se dérouler.

L’Inde était autrefois considérée comme une réussite pour vaincre la pandémie, mais M. Modi est maintenant accusé de dissimulation et d’échec lamentable.

Son gouvernement a mobilisé des médecins de l’armée pour aider à soutenir les hôpitaux débordés.

Mais il a été critiqué pour avoir ordonné à Twitter de censurer les critiques sur sa gestion de la crise.

Hier soir, le premier des neuf chargements d’avion de matériel médical donné par le Royaume-Uni a atterri en Inde.

Les fournitures vitales comprennent 100 ventilateurs et 95 concentrateurs d’oxygène, des machines qui aspirent le gaz pur de l’air.

La France, l’Allemagne, l’Irlande et les États-Unis ont également promis d’envoyer de l’aide.

18 Des fournitures médicales du Royaume-Uni arrivent à l’aéroport de New Delhi hier soir Crédit: AFP

18 Le ministère des Affaires étrangères a envoyé des ventilateurs et des concentrateurs d’oxygène sur un jumbo Lufthansa Crédit: SWNS

18 Une famille prie pour une victime de Covid à Ahmedabad Crédit: Reuters

18 Une femme est consolé par son parent après la mort de son mari de Covid Crédit: Reuters

18 L’Inde lutte contre la pire épidémie de Covid au monde Crédit: AFP