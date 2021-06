Des images déchirantes montrent Caroline Crouch se préparant pour son mariage avec son mari monstre qui l’a tuée

VOICI les clichés poignants du mariage de la mère britannique assassinée Caroline Crouch.

La tragique Caroline, 20 ans, a été étouffée par son mari tordu Charalambos ‘Babis’ Anagotopolous, 33 ans, en six minutes angoissantes alors que leur petite fille d’un an, Lydia, était allongée à ses côtés.

🔵 Lisez notre blog en direct de Caroline Crouch pour les toutes dernières mises à jour…

Les photos touchantes prises lors de leur mariage en Algarve en juillet 2019 montrent que Caroline se prépare pour son grand jour Crédit : Sandy Lunitz

Elle se fait coiffer et maquiller par deux stylistes locaux Crédit : Sandy Lunitz

Le pilote de Chopper, Babis, a ensuite dit sans pitié aux flics qu’elle était décédée après que des cambrioleurs ont fait irruption dans leur appartement et il a même étranglé leur chiot Roxy, âgé de sept mois, pour le rendre plus convaincant.

Les photos touchantes prises lors de leur mariage en Algarve en juillet 2019 montrent que Caroline se prépare avec enthousiasme pour son grand jour alors qu’elle se fait coiffer et maquiller par deux stylistes locaux.

Mais l’homme de ses rêves s’est avéré être un mari brutal qui l’a soumise à des abus horribles avant de l’étouffer à mort dans un accès de rage lorsqu’elle a juré de le quitter.

Caroline était tombée amoureuse de Babis après l’avoir rencontré à l’âge de 15 ans et après s’être mariés, ils ont emménagé dans un quartier chic d’Athènes où elle a été retrouvée morte le mois dernier.

Babis a été surpris la semaine dernière lorsque la police l’a confronté aux données de la montre intelligente de sa femme.

Cela montrait qu’elle était morte quelques heures avant qu’il ne leur dise que les raiders avaient fait irruption et il a avoué qu’il avait « craqué » après qu’elle l’ait attaqué et qu’il craignait pour la sécurité de leur petite fille Lydia.

Les stylistes s’assurent qu’elle est à son meilleur pour le grand jour Crédit : Sandy Lunitz

Ce cliché poignant montre Caroline qui cherche avec enthousiasme sa robe de mariée Crédit : Sandy Lunitz

Mais l’homme de ses rêves s’est avéré être un mari brutal qui l’a soumise à d’horribles abus Crédit : Sandy Lunitz

Hier, Thanassis Harmanis, l’avocat de la famille Crouch, a déclaré en exclusivité au Sun qu’il déposerait aujourd’hui une demande auprès du tribunal de la famille d’Athènes demandant que la garde complète de Lydia soit confiée aux parents de Caroline.

Il a déclaré: « Je vais parler au procureur et lui demander de remettre la fille immédiatement à la famille de Caroline. Susan était la mère de Caroline et Lydia est sa petite-fille – vous ne pouvez pas donner l’enfant aux parents d’un meurtrier.

« Il n’y a aucun moyen qu’ils puissent avoir la garde partagée car les parents de Babis vivent à Athènes et les parents de Caroline sont à six heures de route sur l’île d’Alonissos.

« Ce n’est tout simplement pas pratique et il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle aille dans la famille de Caroline.

« Susan m’a dit qu’elle voulait vraiment avoir le bébé et bien sûr, ils laisseront les parents de Babis la voir, mais ma demande est qu’elle reste à temps plein avec elle.

« Elle a perdu son enfant à cause de cet homme. C’est normal qu’elle ait sa fille avec elle. »

Je vais parler au procureur et lui demander de remettre la fille immédiatement à la famille de Caroline Thanassis Harmanis, avocat de la famille Crouch

Il a ajouté: « La mère de Caroline, Susan, et son père sont dévastés par ce qui s’est passé. Elle m’a dit que si elle perdait sa petite-fille ainsi que sa fille, ce serait sa mort.

« La garde à vue est actuellement débattue par les tribunaux et ils décideront.

« Nous savons que Babis a dit qu’il voulait que les deux familles s’occupent de Lydia, mais les services sociaux devront vérifier et s’assurer que la famille convient.

« Nous essayons de voir si nous pouvons parvenir à un accord consensuel avec la famille de Babis, un accord qui sera acceptable pour le tribunal, et si cela n’est pas convenu, nous demanderons la garde exclusive.

« Vous devez comprendre que ce petit-enfant sera une consolation pour eux. Le temps passera et cet enfant commencera à un moment donné à demander des réponses et nous aurons alors besoin de l’aide d’experts pour qu’elle puisse revenir et s’équilibrer mentalement. »

Interrogé sur le « comportement agressif » attribué au jeune de 20 ans par le meurtrier avoué, M. Harmanis a répondu : « Bien sûr, l’accusé peut affirmer tout ce qu’il pense l’aider, mais toute affirmation sur le passé et s’il y a eu des conflits entre eux ne peuvent pas l’aider.

« J’ai vu ses affirmations selon lesquelles il a été victime de violences de Caroline, ce n’est pas vrai, c’est Caroline qui a subi des violences de Babis. »

Hier soir, Babis a été transféré de l’aile réservée aux femmes de la prison à sécurité maximale où il est détenu à la périphérie d’Athènes à la section réservée aux hommes où il a demandé aux gardiens de lui trouver un emploi.

O PUIS-JE OBTENIR DE L’AIDE ? Vous n’avez pas à souffrir en silence. Si vous êtes victime de violence domestique ou si vous connaissez quelqu’un, il existe des groupes qui peuvent vous aider. Refuge gère une assistance téléphonique gratuite 24h/24 au 0808 2000 247. Vous pouvez également visiter le site Web ou contacter Women’s Aid.