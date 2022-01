Des images déchirantes du médecin de TikTok, Leonardo Gil, en fuite, publiées par les flics de Miami après la fuite d’un SUV sombre

« Il était extrêmement dévoué et travailleur. Cette perte a laissé sa famille dans l’incrédulité et le chagrin. Son décès soudain a créé un vide dans la vie de tous ceux qu’il connaissait.

« Il laisse derrière lui une grande famille aimante et unie, dont son jeune fils. »

« La famille n’était pas préparée à la perte de ce jeune homme aimant, gentil et désintéressé », a déclaré la page.

Gil laisse derrière lui un jeune fils et une femme en deuil.

« L’information la plus minime dont vous disposez pourrait en fait simplement casser l’affaire », a poursuivi Rodriguez.

L’accident s’est produit juste après 21 heures dans le secteur de la 21e rue Est et de la 8e avenue.

« C’était juste quelque chose qu’il faisait et il rendait la journée des autres plus lumineuse », a déclaré Barbara Mata, une collègue à CBS Miami à propos du compte TikTok de Gil.

Le « médecin TikTok » était connu pour danser et donner des conseils sur la plateforme.

Gil n’était pas seulement populaire sur son lieu de travail – il comptait plus de 155 000 abonnés sur TikTok.

Gil était aimé à l’hôpital de Miami, y ayant travaillé pendant plus de 10 ans.

Gil a été frappé et tué par un SUV ou une camionnette de couleur sombre, selon la police

Leonardo Gil Fraga a travaillé à l’hôpital de Floride pendant plus de 10 ans

Leonardo Gil Fraga quittait l’hôpital Hialeah sur sa moto après son quart de travail le 25 janvier lorsqu’il a été heurté et tué par un SUV ou une camionnette de couleur foncée, selon les rapports de police.

