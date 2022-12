Des images de vidéosurveillance effrayantes montrent un homme portant un sac à dos près de la maison de la future maman assassinée Natalie McNally alors que la famille parle de douleur

LE frère d’une femme enceinte qui a riposté alors qu’elle était poignardée a raconté à plusieurs reprises la douleur de la famille qu ‘”elle ne sera pas assise autour de la table avec nous ce jour de Noël ni aucun jour”.

Et il a raconté le chagrin ressenti par ses proches qu’ils ne «rencontreraient jamais» son bébé.

Natalie McNally était enceinte de 15 semaines Crédit : Pacemaker Press

Images de vidéosurveillance du suspect sortant de Silverwood Green, Lurgan

Le frère de Natalie, Niall, a raconté à quel point la famille est dévastée Crédit : Pacemaker Press

Natalie McNally, qui était enceinte de 15 semaines, est décédée dimanche soir chez elle à Lurgan, Co Armagh.

Le corps de l’homme de 32 ans a été retrouvé à la propriété de Silverwood Green environ 24 heures plus tard, déclenchant une enquête pour meurtre.

Dans un appel émouvant aujourd’hui, le plus jeune de ses trois frères a déclaré que “Nats” avait été “traité comme une princesse” dans leur famille.

Exhortant son meurtrier à “faire ce qui est décent et à avouer”, Niall McNally a déclaré: “Elle a vécu et fait face au diabète dès son plus jeune âge et, par conséquent, nous étions si protecteurs envers elle et la traitions comme un œuf précieux.

“Et pourtant, elle était une jeune femme farouchement indépendante, travaillant dans le marketing pour (la société de transport) Translink, et était passionnée par ses croyances et aimait ses animaux et sa musique. Nous étions si fiers de ses nombreuses réalisations.

Il a dit que sa mère et son père Noel et Bernadette et ses frères Brendan et Declan étaient «complètement dévastés qu’elle ne soit plus avec nous et ne peuvent vraiment pas croire que nous ne reverrons jamais son beau sourire ou n’entendrons plus jamais son rire contagieux.

«Je ne peux pas vraiment mettre des mots sur le chagrin que nous vivons. Elle était la vie et l’âme de notre famille et nous avons le cœur brisé, elle ne sera pas assise autour de la table avec nous ce jour de Noël ou n’importe quel jour.

Il a ajouté: “Nats était vraiment la meilleure sœur de tous les temps et une personne adorable. Elle avait tellement d’amis et aurait fait n’importe quoi pour n’importe qui. Elle avait un coeur d’or.

Et pour ajouter à notre chagrin d’amour insupportable, nous sommes dévastés de ne jamais rencontrer le bébé de Natalie – nous étions tous impatients d’accueillir le premier petit-enfant et neveu ou nièce de la famille dans le monde l’année prochaine.

L’oncle de Natalie, John McStravick, a déclaré qu’elle avait été «une fille magnifique, gentille et généreuse qui a fait un effort supplémentaire pour ses amis et sa famille, mais aussi pour ses animaux de compagnie ou tout autre animal. Elle vient de l’une des familles les plus gentilles, les plus généreuses, les plus aimantes et les plus attentionnées que j’aie jamais eu le privilège de rencontrer.

Jeudi, des détectives ont diffusé la vidéosurveillance d’un suspect vu entrer dans sa rue la nuit où elle a été tuée.

Il montre un homme, censé porter des baskets blanches et portant un sac à dos entrant dans Silverwood Green à 20h52 dimanche et le même homme partant à 21h30.

Il n’y avait aucun signe d’effraction.

L’organisme de bienfaisance Crimestoppers a offert une récompense de 20 000 £ pour des informations sur son meurtre.

La police avait précédemment déclaré que Mme McNally connaissait peut-être son assassin.

Une autopsie a révélé qu’elle avait été poignardée à plusieurs reprises.

Ses blessures comprenaient des blessures défensives infligées alors qu’elle tentait d’arrêter l’attaque.

Det Ch Insp John Caldwell a déclaré qu’il voulait des informations auprès de personnes qui auraient pu conduire le long de Kiln Road à Lurgan entre 20 h 45 et 21 h 45 dimanche.

Il a déclaré: «Mes pensées restent fermement avec les parents et la famille dévoués de Natalie, qui ont terriblement souffert. Et mon appel est à toute personne ayant des informations de bien vouloir se manifester.

«Je tiens à souligner une récompense pouvant atteindre 20 000 £ de Crimestoppers, qui est un organisme de bienfaisance et est indépendant de la police.

“La récompense est offerte pour les informations fournies directement à Crimestoppers qui conduisent à l’arrestation et à la condamnation des responsables du meurtre de Natalie.

“Crimestoppers prend des informations de manière totalement anonyme, ce qui signifie qu’ils ne demanderont ni ne stockeront jamais aucune de vos informations personnelles.”

Un autre clip de vidéosurveillance montre le suspect marchant dans Silverwood Green, Lurgan

L’inspecteur-détective en chef John Caldwell a déclaré qu’il voulait des informations de personnes qui auraient pu conduire le long de Kiln Road à Lurgan entre 20h45 et 21h45 dimanche. Crédit : Pacemaker Press