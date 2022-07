Des images de vaisseaux spatiaux de la NASA aquarelles vortex près du pôle nord de Jupiter

La géante gazeuse couleur citron de notre système solaire, Jupiter, n’est pas étrangère au chaos. Et plus tôt ce mois-ci, la mission Juno de la NASA capturé un cliché fascinant pour prouver ce point.

Lors du 43e survol rapproché de l’énorme planète par la sonde, son instrument JunoCam a aperçu des tourbillons d’aquarelle près du pôle nord. Ces vues hypnotiques sont trompeusement époustouflantes – elles représentent des vents d’ouragan pouvant atteindre plus de 48 kilomètres de hauteur et s’étendre sur des centaines de kilomètres de plaines gazeuses.

Bien que l’image que nous voyons du spectacle effrayant soit ornée de belles céruléennes, d’opales irisées et de sarcelles fortes, il est important de réaliser qu’elle est traitée numériquement pour contenir des teintes bleutées aussi vives. Après avoir collecté données JunoCam brutes – en particulier une image prise par l’explorateur spatial à environ 15 600 miles (25 100 kilomètres) au-dessus des sommets des nuages ​​de Jupiter – le scientifique citoyen Brian Swift a amélioré ces tempêtes joviennes à des fins analytiques.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill



Par exemple, une vue d’une beauté douloureuse de Jupiter et de sa lune, Ganymède, publiée plus tôt cette année n’est pas du tout colorisée dans les tons bleus – et un image composite de l’année dernière pourrait vous amener à croire que le mode de vie jovien est enveloppé de flammes infernales. En réalité, si nous pouvions hypothétiquement apparaître à côté de Jupiter en ce moment, nous verrions ces spirales projeter une variété d’autres couleurs – qui dépendent de manière fascinante de la chimie et direction de chacun.

Les cyclones dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord de Jupiter, par exemple, offrent leurs propres palais séparés. Ceux de l’hémisphère sud dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et dans le sens des aiguilles d’une montre ont également les leurs. Pour le contexte, Jupiter “Grande tache rouge” est une tempête dans le sens antihoraire de l’hémisphère sud.

NASA/JPL/Institut des sciences spatiales



Mais en dehors des schémas de couleurs, les scientifiques sont également généralement intéressés par la compréhension du temps orageux de Jupiter, car une telle connaissance pourrait aider à décoder les informations sur les nuages ​​​​joviens et la dynamique des fluides dans l’atmosphère. Cette entreprise est si importante, en fait, que la NASA a essayé d’externaliser le travail de catégorisation des images de tempête et d’autres phénomènes atmosphériques de Jupiter.

Vous pouvez même participer à ce qu’on appelle le “Chasseur de vortex jovien” projet en ligne. Tout ce dont vous avez besoin est d’avoir accès à un téléphone portable ou à un ordinateur portable – jusqu’à présent, selon l’agence, 2 404 volontaires ont contribué à étudier 376 725 images pour la mission.

En zoom arrière, Jupiter abrite de nombreux mystères, c’est pourquoi l’Agence spatiale européenne est sur le point d’envoyer sa propre sonde vers la boule de gaz rayée de pêche pour rejoindre l’expédition cosmique de Juno. D’autres ont même essayé d’explorer si Les anneaux presque invisibles et extrêmement fragiles de Jupiter pourrait détenir des secrets pour débloquer les énigmes de cette planète – en vain.