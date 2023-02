Des images de tremblements de terre déchirants montrent des fosses communes marquées uniquement de chiffres alors que les décès ont atteint 22 000 et que les lecteurs de Sun lèvent 600 000 £

Des images déchirantes montrent des fosses communes avec des pierres tombales marquées de chiffres alors que le nombre de morts du tremblement de terre massif a maintenant atteint 22 000.

Le tremblement de terre catastrophique qui a frappé la Turquie et la Syrie a provoqué l’effondrement de milliers de bâtiments alors que les sauveteurs poursuivent leurs efforts héroïques pour retrouver des survivants piégés dans les décombres.

Des images dévastatrices montrent une fosse commune à Jandaris, en Syrie Crédit : Reuters

Un homme pleure ses proches dans une fosse commune à Hatay Crédit : AFP

Des parents au cœur brisé enterrent leurs familles à Adiyaman, en Turquie Crédit : AP

Le nombre de victimes a maintenant atteint 22 000 Crédit : Reuters

Un homme a été photographié en train de prier dans un cimetière de Kahramanmaras, en Turquie Crédit : Reuters

Des images bouleversantes montrent des familles au cœur brisé à la recherche de leurs proches dans les fosses communes.

Papa Naser al-Wakaa sanglotait alors qu’il était assis sur le tas de décombres qui aurait été sa maison familiale après avoir perdu sa femme et ses cinq enfants dans la catastrophe.

Le nombre élevé de victimes a submergé les morgues et les cimetières, car dans certaines régions, les corps sont enveloppés dans des couvertures, des tapis et des bâches.

Pendant ce temps, à Kahramanmaras, une salle de sport servait de morgue de fortune pour accueillir et identifier les corps.

Les lecteurs de Generous Sun ont maintenant collecté 600 000 £ et la Grande-Bretagne enverra des travailleurs humanitaires pour aider ceux dont la vie a été brisée par le tremblement de terre destructeur de 7,8 de lundi.

Certains ont miraculeusement défié les pronostics et s’en sont sortis vivants, même après avoir passé des heures sous l’épave.

Parmi les survivants se trouvait Musa Hmeidi, six ans, qui a été retrouvé vivant sous les décombres aujourd’hui.

Zeynep Ela Parlak a été retrouvée sous un immeuble effondré à Hatay ce matin après avoir passé 103 sous l’épave.

Les sauveteurs ont également retrouvé le bébé de 10 jours Yagiz Ulas, qui a été sorti d’un immeuble effondré à Samandag, avec sa mère après 90 heures.

Le nouveau-né a été enveloppé dans une couverture thermique et transporté dans un hôpital de campagne alors que la vidéo montrait que des secouristes emmenaient également sa mère.

À Diyarbakir, à l’est, Sebahat Varli, 32 ans, et son fils Serhat ont été secourus et transportés à l’hôpital vendredi matin, 100 heures après le séisme.

Cela vient comme….

Des survivants désespérés qui se sont retrouvés sans abri suite au tremblement de terre vivent dans des conditions glaciales après la destruction de leurs maisons.

Une vidéo déchirante montre une petite fille protégeant son frère alors qu’elle est coincée sous les décombres avant d’être sauvée.

Le mystère entoure le sort de l’ancienne star de Premier League Christian Atsu, qui a été enterré sous les décombres, au milieu de rapports contradictoires.

La star de Love Island Belle Hassan et son père Tamer ont perdu leur famille dans le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie.

Les craintes grandissent pour toute une équipe de volley-ball scolaire coincée sous les décombres à la suite des tremblements de terre catastrophiques en Turquie.

La Turquie prétend qu’elle n’a pas réussi à se préparer à un tremblement de terre “depuis 20 ans” et a gaspillé 3,8 milliards de livres sterling en fonds d’urgence collectés avec une taxe spéciale.

La Grande-Bretagne enverra jusqu’à 100 travailleurs humanitaires supplémentaires en Turquie pour sauver des vies après le tremblement de terre dévastateur.

Theo Paphitis, ancien magnat de Dragons’ Den, a augmenté l’appel du tremblement de terre du soleil de 5 000 £.

La famille d’Adnan Muhammed Korkut, 17 ans, a pleuré de joie lorsque l’adolescent a été secouru après avoir été piégé dans un sous-sol pendant 94 heures, survivant en buvant sa propre urine.

“Dieu merci, vous êtes arrivé”, a-t-il dit, embrassant sa mère et d’autres personnes qui se sont penchées pour l’embrasser et l’étreindre alors qu’il était chargé dans une ambulance.

Le séisme de magnitude 7,8 a coûté la vie à des milliers de personnes Crédit : Getty

Les équipes de secours continuent de rechercher des survivants dans les décombres Crédit : Getty

On estime que des milliers de personnes restent piégées sous l’épave Crédit : Reuters

Un grand nombre de bâtiments se sont effondrés en Turquie Crédit : AP

Dans la ville méridionale de Hatay, Rami, trois ans, a été montré entre les mains d’un sauveteur après que lui et sa mère Aya aient été retrouvés après avoir été piégés pendant 82 heures.

Ailleurs, la télévision Haber Turk a déclaré que les sauveteurs avaient identifié neuf personnes piégées dans les restes d’un immeuble de grande hauteur à Iskenderun et en avaient retiré six, dont une femme qui a fait signe aux passants alors qu’elle était emportée sur une civière.

Même si les experts disent que les personnes piégées peuvent vivre une semaine ou plus, les chances de trouver des survivants diminuent.

Quelque 12 000 bâtiments en Turquie se sont effondrés ou ont subi de graves dommages, selon le ministre turc de l’environnement et de l’urbanisme, Murat Kurum.

On estime que le séisme le plus meurtrier dans la région depuis plus de deux décennies a jusqu’à présent coûté la vie à 22 000 personnes dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie quatre jours après avoir frappé.

Les responsables suggèrent que le nombre de morts en Turquie est passé à 19 388 vendredi tandis que plus de 3 300 ont été tués en Syrie.

Beaucoup plus de gens restent sous les décombres.

Quelque 24,4 millions de personnes en Syrie et en Turquie ont été touchées, selon des responsables turcs et les Nations Unies, dans une zone s’étendant sur environ 280 miles d’Adana à l’ouest à Diyarbakir à l’est.

En Syrie, des personnes ont été tuées jusqu’à Hama, à 250 km de l’épicentre.

Le Royaume-Uni s’est maintenant engagé à envoyer jusqu’à 100 travailleurs humanitaires supplémentaires en Turquie pour sauver des vies après le tremblement de terre dévastateur.

Nos équipes d’aide mettront en place un hôpital de campagne avec son propre bloc opératoire et son propre service pour soigner les blessés sur le terrain.

Et les secrétaires à la Défense et aux Affaires étrangères ont donné le feu vert au survol d’un avion C130 Hercules pour transporter dès que possible les personnes gravement blessées hors des zones les plus touchées.

Les sauveteurs essaient d’écouter s’il y a quelqu’un qui a besoin d’aide Crédit : Reuters

Des sauveteurs photographiés avec le bébé de 10 jours Yagiz Ulas Crédit : Getty