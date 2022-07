Des images de surveillance finales obsédantes montrent une famille avec un tout-petit qui a disparu en vacances en camping après un voyage à Walmart

La vidéo SURVEILLANCE montre les derniers instants d’une famille de camping avant de disparaître lors d’un voyage à Walmart.

Les dernières images connues d’une famille disparue du Maine publiées par la police les montraient faire du shopping dans un dépanneur de camping avant de disparaître le 29 juin.

La seule autre observation confirmée par la police a eu lieu le 2 juillet dans un Walmart à Mexico, dans le Maine.

Le département de police de Sanford, dans le Maine, a publié des images de surveillance de Jill Sidebotham, 28 ans, de Nicholas Hansen, 38 ans, et de leur fille de deux ans, Lydia, au camping Coos Canyon à Byron, où ils campaient.

Hansen, photographié, et sa famille ont été vus pour la dernière fois dans un Walmart le 2 juillet

La famille disparue était en voyage de camping lorsqu’elle a disparu, laissant la famille de la mère inquiète pour sa sécurité et celle de sa fille

Jill Sidebotham et sa fille de deux ans, Lydia, photographiées, ont été filmées, deux jours seulement avant leur disparition le 29 juin.

Les images de surveillance montrent les deux parents portant leur fille, Lydia qui porte un haut rouge.

La mère porte un T-shirt noir avec un motif vert dessus, des lunettes et un short de couleur claire.

Tandis que le père de l’enfant porte un débardeur rouge avec un dessin blanc dans le dos, et un short gris.

Le lieutenant de police de Sanford, Matthew Gagné, a déclaré à Fox News Digital que les employés du magasin n’avaient rien remarqué d’inhabituel au sujet de la famille.

“Nous n’avons aucune preuve pour croire qu’il s’agit d’un enlèvement ou d’une sorte d’enlèvement”, a déclaré Gagné à Fox.

La police a déclaré qu’avec l’aide du Maine Warden Service, elle avait utilisé des avions pour rechercher la famille.

La mère devait rentrer chez elle avec Lydia le 30 juin.

Selon un post Facebook partagé par Ron Sidebotham, le père de Jill, Hansen et Sidebotham ne sont pas ensemble.

Ils ont été vus pour la dernière fois par la famille de Jill le 27 juin, lorsque Hansen – qui, selon le message, aurait des antécédents de violence – aurait demandé à Jill Sidebotham d’aller camper avec lui et, malgré les avertissements de sa mère, elle l’a fait.

Son compte Facebook indique que Sidebotham a laissé derrière elle son fils de 10 ans, d’un autre père, et son fiancé, laissant croire à sa famille qu’elle est en détresse.

“S’il vous plaît, n’importe qui ! Cela fait des jours et ce n’est pas du tout dans la nature de Jill de simplement disparaître”, a posté Ron Sidebotham sur Facebook.

“Nous sommes tellement inquiets pour eux deux.”

Dans un autre article, Reta Lyma, la sœur de Sidebotham, a déclaré que Hansen n’était “pas une personne stable”.

“Si vous les voyez, faites attention à lui”, a-t-elle dit.

“Il ne va pas bien et a déjà été violent, surtout quand il pensait que quelqu’un emmenait Jill.”

Comme The Sun l’a déjà rapporté, Corey Alexander, le fiancé de Jill, a déclaré que le voyage était “inattendu et n’a aucun sens”.

Alexander a dit au Sun que Jill lui avait envoyé un texto qu’elle l’aimait le 29 juin via Facebook.

Il craint que les messages n’aient déclenché Hansen.

Il a déclaré : « Je n’ai jamais autant souffert. Je suis complètement perdu sans elle. Ça me déchire. »

“Notre relation est parfaite et repose sur des bases solides”, a-t-il écrit sur Facebook.

“Elle ne m’a jamais rien caché. Donc, le fait qu’elle n’ait rien dit et qu’elle se soit simplement levée et soit partie sans un mot est très déplacé et ne lui ressemble pas.”

La famille de Sidebotham s’inquiète de son ex, Hansen, photographié, car il serait dangereux