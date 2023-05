Des images de style film de zombies révèlent l’ampleur de la crise des drogues tranquillisantes dans une grande ville américaine alors que les toxicomanes avec des «blessures béantes» se multiplient

Une crise de toxicomanie ravage un quartier autrefois calme et laisse les utilisateurs dans un état de zombie.

Un tranquillisant pour animaux appelé Xylazine, connu dans la rue sous le nom de tranq, a fait son chemin dans l’approvisionnement illicite en fentanyl de Philadelphie.

L’utilisation de xylazine laisse les gens dans un état de zombie Crédit : Getty

Les utilisateurs du tranquillisant pour animaux ont du mal à marcher et ne sont pas conscients de leur environnement Crédit : Getty

Tranq est un sédatif mortel généralement utilisé pour amplifier les effets de l’héroïne, du fentanyl ou de la cocaïne.

Dans la vidéo, on peut voir des habitants du quartier nord-est de Kensington de la ville renifler, fumer, s’injecter et même inhaler la drogue.

La xylazine n’a pas été approuvée pour les humains car les vétérinaires l’utilisent pour calmer les grands animaux comme les wapitis, les cerfs et les chevaux pour les interventions chirurgicales, selon Pyramid Healthcare.

L’un des effets secondaires les plus exténuants de l’injection de xylazine est les plaies béantes qu’elle crée sur la peau et qui peuvent s’infecter et entraîner des amputations si elles ne sont pas correctement traitées.

Un ancien toxicomane a raconté au US Sun ses effets débilitants et terrifiants sur la santé.

Elle a dit que la drogue l’avait amenée à trancher sa propre peau pourrie dans une tentative désespérée de préserver ses membres.

« J’étais juste en train de continuer à prendre soin de mes bras, mais ensuite ils sont devenus noirs et nécrotiques et à cause du jugement [in the hospital]j’ai commencé à couper la peau noire moi-même », a-t-elle déclaré.

« Je ne le recommande pas évidemment parce que j’ai fait des dégâts, j’ai coupé un tendon sans savoir ce que je coupais. »

Les utilisateurs de tranq sont souvent aussi inconscients de leur environnement et peuvent être vus marchant d’une manière semblable à la transe, ce que l’on appelle la marche tranq.

« Je n’ai jamais vu des êtres humains rester dans ce genre de conditions », a déclaré Sarah Laurel, fondatrice du programme de sensibilisation Savage Sisters, au Daily Mail.

Dans une interview exclusive avec le psychiatre de la toxicomanie Eric D. Collins, The US Sun a appris que 90 % des médicaments au fentanyl confisqués à Philadelphie contenaient de la xylazine.

Philip Moore, médecin-chef du service de traitement et de récupération de la toxicomanie Gaudenzia, a déclaré au Daily Mail qu’il était difficile de faire sortir les gens de Xylazine.

Les frissons, la transpiration, l’agitation et l’agitation sont des symptômes de sevrage courants observés.

Moore dit que c’est dû au fait que Xylazine n’est pas le seul contributeur.

En 2021, Philadelphie a perdu 1 276 personnes à cause d’overdoses de drogue, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2020.

Le site Web de la ville indique que la crise de la drogue s’étend au-delà de Kensington, car 69% des surdoses mortelles en 2021 se sont produites au domicile des victimes.

Le procureur du district de Philadelphie, Larry Krasner, a été critiqué dans le passé pour son incapacité à gérer la crise de la drogue dans la ville.

Il a été destitué en 2022, bien que son procès en destitution ait été reporté indéfiniment.

Philadelphie fait face à une crise de la toxicomanie Crédit : Getty