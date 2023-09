Des images de sécurité capturent un cambriolage complexe dans une maison de North York

Un groupe de cambrioleurs habillés en tenue de livraison est entré par effraction dans la maison d’un homme à North York mardi et aurait volé plus de 20 000 $ de bijoux – alors que les données de la police montrent que les effractions sont en hausse de plus de 30 pour cent dans le quartier de Toronto.

Michael Sigmundt travaille à domicile la plupart du temps, mais mardi, il est parti pour un rendez-vous dans la matinée. C’est à ce moment-là qu’un groupe de cambrioleurs a profité de la maison vide située près de la rue Yonge et de l’avenue Sheppard Ouest, et tout a été filmé.

« [It’s] très effrayant. Ma fille avait peur de s’endormir la nuit et c’est toujours le cas », a déclaré Sigmundt à CBC Toronto.

« À chaque petit son, vous dites : ‘Oh mon Dieu, est-ce qu’ils reviennent ?’ C’est une terrible violation de votre espace personnel. »

Vers 11 heures du matin, une vidéo de sécurité a filmé un homme portant un gilet de sécurité fluorescent frappant à la porte.

« Il a frappé fort à la porte et est resté là, en quelque sorte. Et le chauffeur UPS vient de livrer un colis et le [driver] dit bonjour au gars et [he] dit bonjour », a déclaré Sigmundt.

Les cambrioleurs ont utilisé ce qui semblait être un petit outil pour briser une porte vitrée afin d’entrer dans la maison de North York. (Paul Borkwood/CBC)

L’homme est ensuite vu marchant dans la rue vers une Hyundai blanche garée. Peu de temps après, un autre homme et une autre femme s’approchent de la maison et entrent par la cour. Puis, à l’aide de ce qui semble être un petit outil, ils brisent une fenêtre pour pénétrer à l’intérieur.

Les cambrioleurs ont passé environ 10 minutes à l’étage, puis ont tous pris la fuite en voiture. Sigmundt affirme qu’ils auraient emporté environ 20 000 $ de bijoux.

Les cambriolages en hausse de plus de 30 % dans le quartier

Les introductions par effraction dans le quartier Willowdale West de Toronto ont augmenté de plus de 30 pour cent depuis le début de l’année, selon les données de la police. Les vols de voitures ont également augmenté de près de 90 pour cent et les vols qualifiés ont augmenté de plus de 1 000 pour cent dans ce quartier.

Sigmundt explique que même si la maison dispose d’un système d’alarme de sécurité, celui-ci n’est généralement activé que lorsque la famille est en vacances.

Il dit avoir appelé la police de Toronto ce jour-là à 16 heures, lorsqu’il a découvert que sa maison avait été cambriolée. Mais il affirme que la police est arrivée au domicile deux jours plus tard et qu’on lui a dit que l’affaire n’était pas prioritaire car personne n’avait été blessé.

La police de Toronto a confirmé qu’elle enquêtait sur l’incident, mais n’a pas pu fournir d’autres détails.

Afin de réduire les risques d’effraction, la police conseille aux résidents de prendre plusieurs précautions y compris: